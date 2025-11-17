حسين الشحات يهنئ محمد فراج بعيد ميلاده.. ماذا قال؟

هنأ حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، الفنان محمد فراج بمناسبة عيد ميلاده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب الشحات عبر خاصية الاستوري: “عيد ميلاد سعيد يا حبيبي”.

موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا

ويكثّف الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري، المقرر إقامتها في السادسة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. وتكتسب المباراة أهمية خاصة باعتبارها ضربة البداية لحامل اللقب، الذي يسعى لتقديم انطلاقة قوية تعزز مشواره في البطولة.

نتائج قرعة دوري أبطال إفريقيا:

المجموعة الأولى: نهضة بركان المغربي، بيراميدز، ريفرز يونايتد النيجيري - باور ديناموز الزامبي

المجموعة الثانية: الأهلي، يانج أفريكانز التنزاني، الجيش الملكي المغربي، شبيبة القبائل الجزائري.

المجموعة الثالثة: صن داونز الجنوب إفريقي، الهلال السوداني، مولودية الجزائر، سانت إيلوي لوبوبو الكونغولي.

المجموعة الرابعة: الترجي التونسي، سيمبا التنزاني، بيترو أتلتيكو الأنجولي، الملعب المالي.

ويمثل الأهلي وبيراميدز مصر في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بينما يشارك الزمالك والمصري في الكونفدرالية.