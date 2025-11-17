عمرو الدردير يتغنى بأداء لاعب الزمالك مع المنتخب أمام كاب فيردي

علق الناقد الرياضي عمرو الدردير، على أداء لاعبي منتخب مصر أمام منتخب كاب فيردي ضمن مواجهات البطولة الودية التي يخوضها المنتخب استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشاد الدردير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأداء نبيل عماد دونجا، وكتب: "نجم الشوط الأول بلا منازع".

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر

جاء التشكيل المختار على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا – مروان عطية – محمود صابر – أحمد فتوح خط الهجوم: عمر مرموش – مصطفى محمد – طاهر محمد طاهر