أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن تفاصيل إصابة محمود حسن تريزيجيه لاعب النادي الأهلي.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: “تحسن حالة تريزيجيه من إصابته في العضلة الخلفية، ولكن الجهاز الطبي يرفض الاستعجال في عودته للمباريات”.

ويواصل محمود حسن تريزيجيه، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك الأحد الماضي في نهائي كأس السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري في السادسة مساء السبت الموافق 22 نوفمبر، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.