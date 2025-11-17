تريزيجيه: كان بيتقالي من مدرب ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات محمود ترزيجيه نجم الأهلي من برنامج الكورة مع فايق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال محمود ترزيجيه : "

كان بيتقالي من مدرب في ناشئين الأهلي أنت مينفعش تلعب كورة وكنت بروح البيت معيط.. وأنا عندي 16 سنة في مدرب قالي أمشي وكنت هبطل كورة".



وكان قد كشف اللاعب محمود تريزيجية نجم الأهلي ، مفاجأة بشأن مباراة القلعة الحمراء في أمم أفريقيا.

مفاجأة بشأن مباراة القلعة الحمراء في أمم أفريقيا

وقال محمود تريزيجيه لـ الكورة مع فايق:"عندما كنت ألعب تحت قيادة كيروش وأنا في أستون فيلا، طلب مني النادي عدم الانضمام لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، وقالوا لي إن هناك مخاطرة كبيرة بعد عودتي من إصابة الصليبي، وإن تعرضتُ لإصابة جديدة فلن يعالجوني قلت لهم (لو هموت سأذهب للمنتخب)".