تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين
كشف جديد للغاز في الصحراء الغربية بإنتاج 36 مليون قدم مكعب يوميا
هجوم أوكراني على البنية التحتية في روسيا وانقطاع الكهرباء عن 500 ألف شخص
تعرف على أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 17 نوفمبر
زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب إقليم شينجيانج بالصين
الطماطم بـ 10 جنيهات.. أسعار الخضروات اليوم بالأسواق
بعد بلاغ أميرة الذهب.. القانون يلاحق مروجي الفيديوهات المفبركة بالحبس والغرامة
توفوا في الحال..جهود مكثفة لضبط سيارة اصطدمت بـ3 تلاميذ بينهم شقيقين بأسيوط
الزراعة تستعد للموسم الشتوى.. إجراءات مشددة لعدم التلاعب بالأسمدة وتوزيع تقاوى القمح مبكرا
بينهم شقيقان.. مصرع 3 أطفال صدمتهم سيارة بأسيوط
مجلس الأمن يصوت على خطة ترامب لنشر قوة دولية في غزة
إعلام إسرائيلي: الطريق ممهد لقبول المقترح الأمريكي في مجلس الأمن بشأن غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أستون فيلا.. تريزيجيه: قالولي لو اتصبت تاني في أمم أفريقيا مش هنعالجك

باسنتي ناجي

كشف اللاعب محمود تريزيجية  نجم الأهلي ، مفاجأة بشأن مباراة القلعة الحمراء في أمم أفريقيا.

مفاجأة بشأن مباراة القلعة الحمراء في أمم أفريقيا

وقال محمود تريزيجيه لـ الكورة مع فايق:"عندما كنت ألعب تحت قيادة كيروش وأنا في أستون فيلا، طلب مني النادي عدم الانضمام لمنتخب مصر في أمم أفريقيا، وقالوا لي إن هناك مخاطرة كبيرة بعد عودتي من إصابة الصليبي، وإن تعرضتُ لإصابة جديدة فلن يعالجوني قلت لهم (لو هموت سأذهب للمنتخب)".

تريزيجيه: حياتي كلها كورة

وكان قد أكد محمود حسن تريزيجيه، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، أن كرة القدم تمثل محور حياته الأول والأخير، مشيرًا إلى أن يومه دائمًا ما يكون بين الملعب والمنزل دون أي انشغال آخر. 

وأوضح أنه نشأ على حب اللعبة واعتاد أن يجعلها جزءًا أساسيًا من تفاصيل يومه، معتبرًا أن هذا الالتزام هو ما صنع مسيرته الاحترافية الطويلة والمميزة.

العودة للأهلي في أفضل مستوى

وشدد تريزيجيه خلال تصريحاته مع إبراهيم فايق على أن عودته إلى النادي الأهلي هدف مخطط له منذ سنوات، لكنه لا يرغب في أن تكون عودة شكلية أو مجرد خطوة لإنهاء مسيرته. 

وأضاف: أن طموحه أن يرتدي القميص الأحمر وهو في قمة عطائه الفني والبدني، رافضًا فكرة الانتظار حتى سن 34 أو 35 عامًا ثم اللعب موسم واحد قبل الاعتزال. 

وأكد أن جمهور الأهلي يستحق دائمًا أفضل نسخة من اللاعبين، وهو ما يسعى لتحقيقه عند عودته.

عقبات الانتقال ورغبة اللاعب الحاسمة

وأوضح تريزيجيه أنه حاول في فترات سابقة العودة إلى الأهلي، إلا أن عقده الطويل مع ناديه التركي كان يمثل عائقًا كبيرًا، حيث كانت الإدارة تبالغ في المطالب المالية المطلوبة لإتمام الصفقة. ورغم رغبته في العودة، إلا أن شروط النادي التركي كانت تحول دون إتمام الاتفاق.

ومع اقتراب نهاية عقده وبقاء موسم واحد فقط، أصبح الموقف مختلفًا، حيث أكد للاعبين أنه لن يستمر في أوروبا إذا لم يعد إلى الأهلي، لدرجة أنه قال لإدارة ناديه: “لو مرحتش الأهلي مش لاعب كورة تاني”، في إشارة إلى مدى تمسكه بارتداء القميص الأحمر.

رفض عروض مغرية من الخليج

وكشف تريزيجيه أن ناديه تلقى عروضًا خليجية كبيرة تتفوق ماليًا على العرض المقدم من الأهلي، سواء من حيث المقابل المادي للنادي أو راتبه الشخصي، لكن جميع الإغراءات لم تغير موقفه. وأضاف أنه أخبر الإدارة بوضوح أنه لن يلعب لأي نادٍ آخر غير الأهلي، مؤكدًا أن العودة إلى بيته هي القرار الوحيد الذي وضعه أمام نفسه.

بهذه الكلمات، أعاد تريزيجيه التأكيد على ارتباطه العميق بالأهلي، ورغبته في كتابة فصل جديد من مسيرته داخل القلعة الحمراء وهو في أفضل حالاته الفنية والبدنية. 

تريزيجيه الاهلي الزمالك أمم إفريقيا بطولات الاهلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

