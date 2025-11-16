تريزيجيه: أي إخفاق مع الأهلي ما بنامش بسببه.. وقلت للاعيبه «بطولة السوبر على شرفي» ولازم نرجع بيها

أكد محمود حسن تريزيجيه، لاعب النادي الأهلي، أن أي إخفاق يمر به داخل القلعة الحمراء يسبب له ضغوطًا كبيرة، قائلاً: “أي إخفاق بيحصلي مع الأهلي مش بنام”، مشيرًا إلى أن مسئولية ارتداء القميص الأحمر تدفعه لبذل أقصى ما لديه في كل مباراة.

جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالانتصار

وأوضح تريزيجيه، خلال تصريحاته في برنامج الكورة مع فايق، أن جماهير الأهلي تمتلك طموحات مختلفة عن أي نادٍ آخر، حيث اعتاد الجمهور على تحقيق البطولات وعدم القبول سوى بالفوز فقط، وهو ما يحمّل اللاعبين مسؤولية مضاعفة داخل الملعب وخارجه.

تسع بطولات خلال فترتين في الأهلي

وتحدّث “تريزيجيه” بفخر عن مسيرته مع الفريق، مشيرًا إلى أنه نجح في حصد 9 بطولات خلال فترتين مع النادي، مؤكدًا أن تحقيق البطولات مع الأهلي له مذاق خاص، ويضع اللاعب دائمًا تحت ضغط الحفاظ على النجاح.

كواليس مواجهة المصري والحديث عن السوبر

وكشف اللاعب كواليس مباراة المصري الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق قدّم أداءً قويًا لكنه لم يخرج بالفوز المنتظر، ما دفع اللاعبين لعقد جلسة خاصة بينهم اتفقوا خلالها على ضرورة حصد لقب السوبر لتعويض الجماهير.

وأضاف: “قلت للاعبي الأهلي: بطولة السوبر على شرفي ولازم نرجع بيها”، في رسالة تحفيزية تعكس إصراره على تحقيق اللقب.

حب مواجهات الزمالك بسبب الجماهير

وأشار “تريزيجيه” إلى أنه يحب مباريات الأهلي والزمالك، نظرًا للأجواء الجماهيرية الكبيرة التي تميزها دائمًا، موضحًا أن تلك اللقاءات تمنح اللاعبين دوافع إضافية داخل الملعب.

تأكيده على الفوز بالسوبر وصعوبة القمة

وأكد أنه تحدّث مع زملائه قبل المباراة قائلاً: “رايحين نكسب السوبر”، مشددًا على ثقته في قدرة الفريق على العودة بالكأس. كما وصف مواجهة الأهلي والزمالك بأنها كانت صعبة وقوية، كما هو الحال دائمًا بين الفريقين.