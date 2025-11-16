يدا واحدة.. عمرو أديب: بشيد بذهاب سيد عبدالحفيظ ووفد الأهلي والمدرب الأجنبي لعزاء محمد صبري

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن هناك وفد كامل من النادي الأهلي كان في عزاء لاعب الزمالك محمد صبري، حتى المدير الفني الاجنبي للنادي الأهلي بطاقم عمله كان متواجد، إضافة إلى تواجد المهندس كامل الوزير وزير النقل والصناعة أدى العزاء وكان حريص على التواجد، وهو ليس غريبا ولكن يستحق الإشادة.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن “محمد صبري تعرض لحادث مؤلم وتحول عزاءه لشئ عجيب وأثبت أن المصريين وقت الشدة يدا واحدة، ومفيش حد باصص للمناكفات الموجودة على السوشيال ميديا”

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن “سيد عبد الحفيظ قبل رأس أولاد محمد صبري في العزاء، في مشهد جميل وأنا أحترم وأقدر أخلاق هذا الرجل وهو تصرف محترم وعظيم”