بعد تصريحاته بشرب الحشيش.. عمرو أديب: مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق أساء لمصر

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن جون بيرنان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق (CIA) قام بعمل حوار صحفي مع أحد المواقع العربية، مشيرا إلى أنه كانت خدمته في مصر خلال فترة السبعينيات والثمانينيات.

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه لم يعجبني ملاحظة جون بيرنان مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية الأسبق (CIA)، عندما تواجد في مصر، كان يشرب الحشيش، معلقا “هو انطباع بايخ والمخدرات والحشيش بيتم بيعها في كل دول العالم وفي أمريكا”.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن جون بيرنان أساء لمصر، ويجب عليه الإعتذار، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة.