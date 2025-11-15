عمرو أديب يعلق على مجازر السودان: بتشوف الد م بالقمر الصناعي

تساءل الإعلامي عمرو أديب، لماذا الحروب في العالم العربي قذرة، معقبا: "ليه الحرب اللي في السودان؟ والتعذيب بطريقة فاجرة والقتل بقذارة للأطفال والسيدات".

وأضاف أديب، خلال برنامج "الحكاية" على قناة إم بي سي مصر: "في مجازر وتطهير عرقي واغتصاب وحرق، قطعة الأرض الوحيدة اللي بتشوف منها الدم بالقمر الصناعي هي السودان، قطع الدم باينة من السماء".

وأوضح أن ما يحدث في السودان بشع، متابعا: "أنت بتقتل الراجل اللي ساكن في القرية اللي جنبك ابن بلدك"، لافتا إلى أن عبد الله إدريس الشهير بـ"أبو لولو" قتل 1000 مواطن سوداني.

وأكد أن ما يتم هو قتل بقذارة وبقع الدم ظاهرة من السماء، معقبا: "إيه فكرة إنك تقطع إيد طفل وتسيبه"، مشيرا إلى منظمات حقوق الإنسان تتحدث عن مهازل في السودان