محمد العدل ينتقد إقامة مباراة سيراميكا وبيراميدز بدون جمهور

أبدى المنتج محمد العدل استياءه من إقامة مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز بدون حضور جماهيري في بطولة السوبر المصري.

وعبّر محمد العدل عن رأيه في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "سيراميكا يلاعب بيراميدز الآن، المباراة بدون جمهور مملة جدًا… كنتوا أجروا جمهور.

وتابع متسائلًا: “لماذا لم تلعب المباراتين على نفس الملعب؟ ”.

واختتم: "كنا سمعنا صوت حتى والناس اتبسطت وما كناش انفضحنا كدة".

واقتنص فريق سيراميكا كليوباترا المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال 2025، التي تستضيفها دولة الإمارات بعد فوزه على فريق بيراميدز بنتيجة 2-1 في المباراة المقامة بينهما لتحديد المركزين الثالث والرابع

سجل أحمد بلحاج في الهدف الثاني لسيراميكا في شباك بيراميدز بعد ركلة جزاء ثانية تصدى لها ببراعة اللاعب المغربي واسكنها شباك محمود جاد حارس مرمي بيراميدز.

وأحرز أحمد بلحاج الهدف الأول لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 33 عن طريق ركلة جزاء سددها ببراعة لتسكن شباك محمد جاد حارس مرمي سيراميكا كليوباترا.

وسجل زيكو هدف التعادل لبيراميدز بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز من الطرف الأيسر لتصل إلى مروان حمدي الذي مررها إلى زيكو ليسدد كرة رائعة ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.