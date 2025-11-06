ما هذا الخبر الصادم؟.. محمد العدل ينعي أحمد عبدالله

نعى المنتج محمد العدل، المؤلف أحمد عبد الله، بعد وفاته أمس بشكل مفاجئ.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “ما هذا الخبر الصادم، إنا لله وإنا إليه راجعون.. ورحل أحد مبدعينا ..أحمد عبد اللّٰه وداعا و إلى لقاء، السيناريست أحمد عبد اللّٰه قدم لنا عبود ع الحدود /الفرح / كباريه / الناظر / الليمى / غبى منه فيه/ فول الصين العظيم/ مسلسل رمضان كريم/ مسلسل الحارة وغيرها الكثير، دعواتكم”.

جنازة أحمد عبدالله

وتم تشييع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.