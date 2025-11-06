قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أنقرة تكشف حقيقة ضم طلاب سوريين إلى الجيش التركي
الأهلي يتصدر والزمالك وصيفا | 5 أندية تحصد لقب كأس السوبر المصري
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

الصغير ولطفي والسبكي يشاركون بجنازة أحمد عبد الله

سعد الصغير
سعد الصغير
أحمد البهى

حرص كل من المنتج أحمد  السبكي والفنان محمد لطفي وسعد الصغير علي حضور جنازة السيناريست أحمد عبد الله، والذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية. 

نعت نقابة المهن التمثيلية المؤلف الراحل أحمد عبد الله الذي توفي منذ قليل بشكل مفاجئ. 

وجاء في بيان نقابة الممثلين: 

بسم الله الرحمن الرحيم

بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعي نقابة المهن التمثيلية وفاة السيناريست الكبير أحمد عبد الله، أحد أبرز كتّاب السينما والدراما في مصر، الذي قدّم على مدار مشواره الفني أعمالًا خالدة ستظل راسخة في وجدان الجمهور.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير غدا بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

أحمد عبد الله السيناريست أحمد عبد الله المنتج أحمد السبكي محمد لطفي سعد الصغير

علم مصر

مصر تعزز مكانتها بملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي أ .. ونواب: إطلاق الاستراتيجية الوطنية ساهم بشكل كبير في تقدمنا بهذا المجال

النائبة حنان عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب

نائبة: تحقيق مصر مستوى أ عالميا بملف حقوق الإنسان دليل على العدالة الاجتماعية

النائب محمد شبانة ، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ

شبانة :تصنيف القومي لحقوق الإنسان بالفئة "أ" تتويج لجهود ترسيخ مبادئ الكرامة

بالصور

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

