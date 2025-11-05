إسعاد يونس تحتفل مع أحمد حاتم بالعرض الخاص لفيلمه الجديد "قصر الباشا"

شهدت إحدى سينمات منطقة السادس من أكتوبر مساء اليوم احتفالًا كبيرًا بالعرض الخاص لفيلم "قصر الباشا"، حيث حرصت النجمة إسعاد يونس على مشاركة الفنان أحمد حاتم فرحته بعمله السينمائي الجديد، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وحرصت إسعاد يونس على تهنئة أحمد حاتم وأسرة الفيلم، مؤكدة دعمها الدائم للأعمال السينمائية الجديدة التي تقدم وجوهًا شابة ورؤى مختلفة في الدراما المصرية.

الفيلم من بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، مايان السيد، صدقي صخر، نبيل عيسى، أحمد فهيم، ومحمد القس، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج محمد بكير، وإنتاج آلاء لاشين

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي غامض، حول جريمة قتل تقع داخل فندق فاخر يحمل اسم "قصر الباشا"، لتبدأ بعدها سلسلة من الأحداث المثيرة والتحقيقات التي تكشف أسرارًا غامضة.

ومن المقرر أن يُطرح الفيلم رسميًا في دور العرض السينمائية يوم 5 نوفمبر الجاري، ليخوض من خلاله أحمد حاتم تجربة جديدة يراهن فيها على حبكة درامية مختلفة تمزج