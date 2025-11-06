أحمد حلمي ينعى المؤلف أحمد عبد الله

نعى الفنان أحمد حلمي، المؤلف أحمد عبد الله، الذي وافته المنية مساء أمس.

وكتب أحمد حلمي عبر حسابه على فيسبوك: “لا حول ولا قوة الا بالله الله يرحمك يا أحمد ويسكنك فسيح جناته ويصبر أسرتك وأهلك واصحابك على فراقك”.

وسوف تشيع جنازة الراحل من مسجد السراج المنير بحي الدقي، فيما يُقام العزاء يوم السبت المقبل بمسجد الشرطة.

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجمهوره ومحبيه، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وقدم أحمد عبد الله العديد من الأعمال الناجحة أبرزها مسلسل رمضان كريم والحارة وأفلام مثل الناظر وعبود ع الحدود، وليلة العيد، واللمبة وعسكر في المعسكر وغيرها.