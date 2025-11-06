عمرو دياب يضيء ليل أبوظبي بأروع أغانيه في حفل خاص

شهدت جزيرة ياس بأبو ظبي ليلة لا تُنسى، حيث أحيا النجم الكبير عمرو دياب حفلًا فنيًا استثنائيًا لصالح احدى الشركات العقارية.

حضر الحفل نخبة من نجوم الفن والمجتمع، منهم مصمم الأزياء العالمي إيلي صعب، أحمد السقا، نيلي كريم، ماجد المصري، أمير طعيمة، وأنس بوخاش، الذين استمتعوا بتجربة موسيقية متكاملة، وسط تنظيم راقٍ وعروض ضوئية وأجواء ساحرة على جزيرة ياس.

قدّم النجم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أشاع أجواء من البهجة والسعادة بأغاني “يا أنا يا لا”، “خطفوني”، “قمرين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “نور العين”، “بابا”، و”شايف قمر”.

تميز الحفل بأداء عمرو دياب المبهر، وأيضًا التنظيم الفاخر والتنسيق البصري المذهل .

كما أثنى الحضور على اختيار قائمة الأغاني التي ضمت كلا من الكلاسيكيات الشهيرة لألبومات عمرو دياب، إضافة إلى الأغاني الحديثة التي أضفت لمسة عصرية على الأمسية، لتكون تجربة موسيقية شاملة لجميع الأذواق.