طارق الدسوقي: جمهور الملك لير شجعني للعودة للدراما.. والعوضي جدع وابن بلد l خاص

أكد الفنان الكبير طارق الدسوقي ان هناك عدة عوامل دفعته للموافقة علي المشاركة في مسلسل" علي كلاي"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي.

وتابع طارق الدسوقي في تصريحات خاصك لـ صدي البلد: الموضوع الذي يناقشه العمل من العوامل التي حمستني للمشاركة، حيث يطرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، كما انني أحب أحمد العوضي علي المستوي الشخصي فهو شخص جدع وابن بلد، وعلي المستوي الفني إيضًا بالاضافة الي شركة الانتاج والمخرج محمد عبد السلام.

وأضاف طارق الدسوقي: جمهور الملك لير إيضًا كان من عوامل حماسي للمشاركة في الماراثون الرمضاني، فبعد انتهاء العرض المسرحي يحرصون علي انتظارنا، ويطالبوني بالعودة للدراما مرة أخري.

وقال الفنان طارق الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: دوري في مسلسل علي كلاي، جديد علي ولم اقدمه من قبل، وسيراني الجمهور بشكل مختلف تمامًا.

الجدير بالذكر ان مسلسل علي كلاي، يعرض خلال شهر رمضان 2026، ويقوم ببطولته أحمد العوضي، طارق الدسوقي، انتصار، درة.