​مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادث مروع على طريق الطور - شرم الشيخ القديم | صور
جريمة تضرب حلوان .. ننشر صور صاحب مكرونة أبو رجيلة ضحية حلمي
يوفر ألف فرصة عمل..رئيس الوزراء يفتتح مصنع لفلاتر المركبات بالعاشر
انطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية بالمؤتمر العالمي PHDC’25
درجات حافز التفوق الرياضي .. معلومات رسمية تكشف تفاصيل منحها للطلاب
الرابع هذا العام | مقتل لاعب في الإكوادور برصاصة طائشة
رئيس جامعة بورسعيد: المدن الجامعية تمثل بيتًا ثانيًا للطلاب وتوفر لهم كل مقومات الراحة
فى ذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة مصرية.. وزير الإنتاج الحربي: تمكين الشباب وتصعيد الكوادر النابغة لشغل مناصب قيادية.. تكريم العاملين المتميزين
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
فن وثقافة

طارق الدسوقي: جمهور الملك لير شجعني للعودة للدراما.. والعوضي جدع وابن بلد l خاص

طارق الدسوقي
طارق الدسوقي
أحمد البهى

أكد الفنان الكبير طارق الدسوقي ان هناك عدة عوامل دفعته للموافقة علي المشاركة في مسلسل" علي كلاي"، والذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي. 

وتابع طارق الدسوقي في تصريحات خاصك لـ صدي البلد: الموضوع الذي يناقشه العمل من العوامل التي حمستني للمشاركة، حيث يطرح العديد من القضايا الاجتماعية الهامة، كما انني أحب أحمد العوضي علي المستوي الشخصي فهو شخص جدع وابن بلد، وعلي المستوي الفني إيضًا بالاضافة الي شركة الانتاج والمخرج محمد عبد السلام. 

وأضاف طارق الدسوقي: جمهور الملك لير إيضًا كان من عوامل حماسي للمشاركة في الماراثون الرمضاني، فبعد انتهاء العرض المسرحي يحرصون علي انتظارنا، ويطالبوني بالعودة للدراما مرة أخري.  

كشف الفنان الكبير طارق الدسوقي عن استعداده للبدء في تصوير مسلسل" علي كلاي"، من بطولة الفنان أحمد العوضي، الاسبوع المقبل.

وقال الفنان طارق الدسوقي في تصريحات خاصة لـ صدي البلد: دوري في مسلسل علي كلاي، جديد علي ولم اقدمه من قبل، وسيراني الجمهور بشكل مختلف تمامًا.

الجدير بالذكر ان مسلسل علي كلاي، يعرض خلال شهر رمضان 2026، ويقوم ببطولته أحمد العوضي، طارق الدسوقي، انتصار، درة. 

طارق الدسوقي أحمد العوضي مسلسل علي كلاي مسرحية الملك لير رمضان 2026

