عروض أفلام مختارة من مهرجان عمان السينمائي في العاصمة الأردنية

تقدم الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عروض أفلام مختارة من الدورة السادسة لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم، وذلك من الاثنين 10 إلى الأربعاء 12 من شهر نوفمبر الجاري في مسرح الرينبو - جبل عمان.



الذراري الحمر

تونس، تشرين الثاني ٢٠١٥. تهاجم جماعة جهادية راعيين صغيرين على جبل مغيلة، فيُجبر أشرف، البالغ من العمر أربعة عشر عامًا، على نقل رسالة مروعة إلى عائلته. مُصدومًا، يُحاول أشرف جاهدًا ألا يفقد صوابه، فيجد نفسه في مواجهة عجز كبار العائلة، بعد أن تخلت عنهم السلطات. مستوحاة من أحداث واقعية، تنسج القصة تجربة شاعرية تتوغّل في عوالم طفلٍ جريح، مظهرةً قوّته الاستثنائية في تخطي الألم والصدمة.

حصد الفيلم ١٢ جائزة دولية، منها جائزة "السوسنة السوداء" لأفضل فيلم روائي طويل عربي في مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم ٢٠٢٥، وجائزة "ترانيت دور" لأفضل فيلم في مهرجان قرطاج السينمائي. كما رُشّح لإحدى عشرة جائزة، منها جائزة "الفهد الذهبي – جوائز صناع السينما المعاصرين" لأفضل فيلم في مهرجان لوكارنو السينمائي في العام نفسه.





أناشيد آدم

تبدأ القصة عام 1946. بأوامر صارمة من والدهما، يجرّ آدم شقيقه الأصغر علي ليشهدا غسل جثمان جدّهما قبل الدفن. تُستبعَد ابنة عمّهما إيمان، رفيقة لعبهما الدائمة، من الطقوس لأنها فتاة. يترك مشهد الجثة أثرًا عميقًا في نفس آدم؛ فيعلن أنه لا يريد أن يكبر، ومنذ تلك اللحظة يتوقف عن التقدّم في العمر. مع مرور السنين، يؤمن أهل القرية بأن آدم ملعون، بينما يشعر شقيقه، الذي يواجه شيخوخته هو الآخر، بأن على آدم أن يُودَع في مستشفى أمراض عقلية. وحدها إيمان، ومعها إنكي الراعي وصديق آدم المقرّب منذ الطفولة، يريان في حالته نعمةً تحفظ داخله نقاء الطفولة وخيرها البريء.



حاز الفيلم على ثلاث جوائز من بينها جائزة يُسر لأفضل نص من مهرجان البحر الأحمر لعام 2024، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل من مهرجان الأفلام السعودية لعام 2025.



شكراً لأنّك تحلم معنا

يتوفى والد الشقيقتين مريم ونورا بشكل مفاجئ تاركاً مبلغاً كبيراً وغير متوقع من المال. بينما تعانيا من الفقر والخلافات تجد الشقيقتان نفسيهما مضطرتان للتعاون ووضع خطة للحصول على المال قبل أن يكتشف شقيقهما وفاة الأب، لأنه سيرث نصف التركة شرعًا وقانونًا، وهو ما ترى فيه الأختان ظلمًا لهما.



حاز الفيلم على ثلاث جوائز عام 2024، من بينها جائزة النجمة الذهبية لأفضل فيلم روائي طويل في مهرجان الجونة، وجائزة أفضل مخرج (في مسابقة Meet the Neighbors) في مهرجان سالونيك. كما ترشح لثلاث جوائز عالمية أخرى.

