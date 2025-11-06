السقا ضيف حفل عمرو دياب في أبو ظبي | صور

التقي الفنان عمرو دياب ، برجل الاعمال محمد حديد ، والد جيجي وبيلا حديد، ضمن حفله بأبوظبي.

كما كان ضمن الحضور الفنان أحمد السقا، والذي حرص علي حضور الحفل.

قدّم النجم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أشاع أجواء من البهجة والسعادة بأغاني “يا أنا يا لا”، “خطفوني”، “قمرين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “نور العين”، “بابا”، و”شايف قمر”.

تميز الحفل بأداء عمرو دياب المبهر، وأيضًا التنظيم الفاخر والتنسيق البصري المذهل.

كما أثنى الحضور على اختيار قائمة الأغاني التي ضمت كلا من الكلاسيكيات الشهيرة لألبومات عمرو دياب، إضافة إلى الأغاني الحديثة التي أضفت لمسة عصرية على الأمسية، لتكون تجربة موسيقية شاملة لجميع الأذواق.