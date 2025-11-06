قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو انتخاب الدكتور خالد العناني مديراً عاماً للمنظمة
الفرق بين الموت الدماغي والموت الحقيقي وأيهما تترتب عليه الأحكام الشرعية
20 مليون دولار للكيلوجرام.. الوقود الأغلى في الكون | أي المجالات يستخدم الذهب الأزرق؟
ملك تايلاند يقوم بزيارة دولية إلى الصين هذا الشهر
رسمياً .. اتحاد الكرة يلزم الزمالك بـ 5 ملايين جنيه لصالح "روقا "
لدعم مربي الثروة الحيوانية .. الزراعة تطلق 3 قوافل بيطرية مجانية في القليوبية
نائب: تصنيف أ للمجلس القومي يعكس قوة واستقلالية حقوق الإنسان بمصر
مواجهة مثيرة علي أرض الإمارات.. 3 طرق مجانية لمشاهدة مباريات كأس السوبر المصري
بعد صفقة الـ7.5 مليار دولار مع قطر .. ما سر مشروع علم الروم؟
مدبولي يفتتح توسعات مصنع شنايدر إليكتريك بمدينة بدر.. ويدشن مصنع المنصور
مساء الجمعة.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
وزارة الدفاع الروسية تعلن مقتل 825 عسكري أوكراني
فن وثقافة

السقا ضيف حفل عمرو دياب في أبو ظبي | صور

عمرو دياب وجيجي حديد
عمرو دياب وجيجي حديد
أحمد البهى

التقي الفنان عمرو دياب ، برجل الاعمال محمد حديد ، والد جيجي وبيلا حديد، ضمن حفله بأبوظبي. 

كما كان ضمن الحضور الفنان أحمد السقا، والذي حرص علي حضور الحفل. 

قدّم النجم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه، التي تفاعل معها الجمهور بحماس كبير، حيث أشاع أجواء من البهجة والسعادة بأغاني  “يا أنا يا لا”، “خطفوني”، “قمرين”، “العالم الله”، “ليلي نهاري”، “نور العين”، “بابا”، و”شايف قمر”.

تميز الحفل بأداء عمرو دياب المبهر، وأيضًا التنظيم الفاخر والتنسيق البصري المذهل.

كما أثنى الحضور على اختيار قائمة الأغاني التي ضمت كلا من الكلاسيكيات الشهيرة لألبومات عمرو دياب، إضافة إلى الأغاني الحديثة التي أضفت لمسة عصرية على الأمسية، لتكون تجربة موسيقية شاملة لجميع الأذواق.

عمرو دياب محمد حديد جيجي حديد أحمد السقا

مكتبة مصر العامة تُنظم 11 زيارة للمكتبة المتنقلة خلال شهر أكتوبر

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

