محمد العدل يوجه رسالة لصُناع «بنات الباشا»

وجه المخرج محمد العدل رسالة شكر إلى صُنّاع فيلمه الجديد "بنات الباشا"، قبل عرضه اليوم، الثلاثاء، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقال العدل، عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "قبل العرض العالمي الأول للفيلم النهارده إن شاء الله، حابب أشكر كل فريق العمل والعمّال اللي ورا الكاميرا، لولاكم مكنش هيبقى عندي يوم زي ده، شكرًا باهو بخش وصفي الدين محمود، شكرًا يا باهو على حبك للفيلم وللبنات".

وأضاف: "شكرًا نورا ناجي، شكرًا محمد هشام عبية، وإن شاء الله نتجمع تاني وتالت، وشكر أخير لحبايبي أبطال الفيلم، فخور ومتشرف جدًا بعرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في انتظاركم النهارده إن شاء الله الساعة 9 في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويارب الفيلم يعجبكم".

جدير بالذكر أنه يشارك في بطولة فيلم "بنات الباشا" كل من: زينة، وصابرين، وناهد السباعي، وأحمد مجدي، ومريم الخشت، وتارا عبود، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر.