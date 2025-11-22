زينة تنعى ضحايا العنف ضد المرأة بكلمات مؤثرة: الرحمة على أرواح نساء لا نعرفهن

شاركت الفنانة زينة، جزء من الحلقة السابعة من مسلسل ورد وشوكولاتة التي شهدت تطورات درامية حادة، ناعية كل النساء اللواتي تعرضن للعنف وفقدن حياتهن دون ذنب.



وعلقت زينة على الفيديو التي نشرته على حسابها الشخصي بموقع فيسبوك قائلة: "الرحمة على أرواح النساء اللاتي لا نعرفهن، اللاتي سُلِبَت طمأنينة قلوبهن وزُهِقَت أرواحهن، ودُفِنَت أجسادهن وهن لم يرتكبن أي ذنب، الرحمة لهن والعزاء لنا".

مسلسل ورد وشوكولاتة



مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.