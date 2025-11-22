بعد عرض الحلقة السابعة.. مسلسل ورد وشوكلاتة يتصدر الترند

تصدّر مسلسل "ورد وشوكولاتة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة السابعة و تصاعد الاحداث، مع تفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات المتداولة عبر "السوشيال ميديا" كالتالي: صلاح طلع غدار اوي، "فراج فظيع"، "لقاء الجبابرة والبقاء للأقوى"، "زينة خطيرة"، "صلاح صعب عليا.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل ورد وشوكولاتة تطورات درامية حادة، تبدأ بمواجهة قوية بين مروة (زينة) وإدارة القناة التي تعمل بها.

فبعد إصرار القائمين على البرنامج على فرض تغييرات جوهرية في المحتوى وكأنهم يقدّمون برنامجاً جديداً، تدخل مروة في مشادة حادة معهم دفاعاً عن رؤيتها. لكنها تضطر في النهاية للرضوخ لرغبة القناة.

وعندما تعود مروة إلى منزلها، تفاجئها والدتها وابنة خالتها بسملة (تسنيم مطر) بزيارتهما لدعمها في رعاية طفلتها، بعدما أصبحت تدير حياتها بمفردها. وفي لحظة إنسانية مؤثرة، ينكسر الجليد بين مروة ووالدتها، لتفتح قلبها وتعبر عن احتياجها للحنان بعدما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الحياة.

مسلسل ورد وشوكولاتة



في المقابل، تكشف الأحداث جانباً مظلماً يحيط بمروة من الخارج، إذ يخطط صلاح (محمد فراج) ووليد للتخلص منها عبر شراء مزرعة نائية، في خطوة تعكس الخطر الذي يقترب منها دون أن تدري. وبرغم أن صلاح يتراجع مؤقتاً، متأثراً بمشاعره تجاهها، إلا أن مجرد طرح الخطة يؤكد حجم التهديد الذي تواجهه البطلة، وكم الأشخاص المستعدين للإضرار بها.

ومع ضغوط الحياة وتراكم الخيانات حولها، تستغل مروة المستندات التي تملكها لتأمين حقها من صلاح، الذي لطالما حاول التلاعب بها. فتفرض شروطها، وتصر على استعادة ما سلب منها، سواء من خلال مساعدته في إنهاء معاملات تخص كافيه شقيقها أو عبر الحصول على حقها المالي منه، في محاولة لحماية نفسها وإعادة ترتيب حياتها كما تستحق.

وتزداد الأمور تعقيداً حين تفاجئ مروة بزيارة طليقها نادر (عمرو المهدي) ليخبرها برغبته في الزواج من صديقتها هناء وأثناء الحديث يحضر صلاح بدخوله إلى المنزل دون سابق إنذار، لتجد نفسها مجبرة على إخفاء نادر حتى لا تتحول اللحظة إلى أزمة جديدة. ومع ذلك، تتمكن بذكائها وهدوئها من إخراج نادر دون أن ينكشف الأمر، رغم توتر الموقف وشدة الضغط.

وفي حوار لاحق، يطالبها صلاح بالتخلي عن المستندات التي تملكها، مدعياً أن العلاقة بينهما انهارت بسببها، لكنها تقف أمامه بثبات وتلمّح إلى قدرتها على كشف الحقيقة في برنامجها إذا لزم الأمر، يحاول صلاح إقناع نفسه بأنها لن تفعل، مستنداً إلى حبها القوي له، لكن مروة تعلم أكثر من غيرها أن حماية نفسها أصبحت ضرورة لا خياراً.

يتم الاتفاق بين مروة وصلاح إلى عرض الزواج العلني وتلبية طلباتها مقابل إنهاء الأزمة، بينما تبقى مروة متيقظة وتطالب بضمانات حقيقية قبل أي خطوة، ويطلب صلاح من مروة جواز سفرها تمهيداً لسفرهما إلى دبي، وهو ما تستقبله مروة بفرحة حذرة، كأنها تريد أن تمنح نفسها فرصة جديدة دون أن تفقد حذرها، لكن الحلقة تختتم بصدمة: وليد يتجه إلى المزرعة لتنفيذ الخطة القديمة، بينما يقرر صلاح العودة إليها رغم كل حديثه عن الحب.

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.