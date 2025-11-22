قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق
أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي.. وطريقة استخراجها من المنزل
رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم السبت
مفاجأة في أحراز قضية الدارك ويب: فيديوهات لهتـ.. ـك عرض الضحايا بأوامر المتهم
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد عرض الحلقة السابعة.. مسلسل ورد وشوكلاتة يتصدر الترند

ميرنا محمود

تصدّر مسلسل "ورد وشوكولاتة" تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد عرض الحلقة السابعة و تصاعد الاحداث، مع تفاعل واسع من الجمهور.

وجاءت أبرز التعليقات المتداولة عبر "السوشيال ميديا" كالتالي: صلاح  طلع غدار اوي،  "فراج فظيع"، "لقاء الجبابرة والبقاء للأقوى"، "زينة خطيرة"، "صلاح صعب عليا.

وشهدت الحلقة السابعة من مسلسل ورد وشوكولاتة تطورات درامية حادة، تبدأ بمواجهة قوية بين مروة (زينة) وإدارة القناة التي تعمل بها.

فبعد إصرار القائمين على البرنامج على فرض تغييرات جوهرية في المحتوى وكأنهم يقدّمون برنامجاً جديداً، تدخل مروة في مشادة حادة معهم دفاعاً عن رؤيتها. لكنها تضطر في النهاية للرضوخ لرغبة القناة.

وعندما تعود مروة  إلى منزلها، تفاجئها والدتها وابنة خالتها بسملة (تسنيم مطر) بزيارتهما لدعمها في رعاية طفلتها، بعدما أصبحت تدير حياتها بمفردها. وفي لحظة إنسانية مؤثرة، ينكسر الجليد بين مروة ووالدتها، لتفتح قلبها وتعبر عن احتياجها للحنان بعدما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الحياة.

في المقابل، تكشف الأحداث جانباً مظلماً يحيط بمروة من الخارج، إذ يخطط صلاح (محمد فراج) ووليد للتخلص منها عبر شراء مزرعة نائية، في خطوة تعكس الخطر الذي يقترب منها دون أن تدري. وبرغم أن صلاح يتراجع مؤقتاً، متأثراً بمشاعره تجاهها، إلا أن مجرد طرح الخطة يؤكد حجم التهديد الذي تواجهه البطلة، وكم الأشخاص المستعدين للإضرار بها.

ومع ضغوط الحياة وتراكم الخيانات حولها، تستغل مروة المستندات التي تملكها لتأمين حقها من صلاح، الذي لطالما حاول التلاعب بها. فتفرض شروطها، وتصر على استعادة ما سلب منها، سواء من خلال مساعدته في إنهاء معاملات تخص كافيه شقيقها أو عبر الحصول على حقها المالي منه، في محاولة لحماية نفسها وإعادة ترتيب حياتها كما تستحق.

وتزداد الأمور تعقيداً حين تفاجئ مروة بزيارة طليقها نادر (عمرو المهدي) ليخبرها برغبته في الزواج من صديقتها هناء وأثناء الحديث يحضر صلاح بدخوله إلى المنزل دون سابق إنذار، لتجد نفسها مجبرة على إخفاء نادر حتى لا تتحول اللحظة إلى أزمة جديدة. ومع ذلك، تتمكن بذكائها وهدوئها من إخراج نادر دون أن ينكشف الأمر، رغم توتر الموقف وشدة الضغط.

وفي حوار لاحق، يطالبها صلاح بالتخلي عن المستندات التي تملكها، مدعياً أن العلاقة بينهما انهارت بسببها، لكنها تقف أمامه بثبات وتلمّح إلى قدرتها على كشف الحقيقة في برنامجها إذا لزم الأمر، يحاول صلاح إقناع نفسه بأنها لن تفعل، مستنداً إلى حبها القوي له، لكن مروة تعلم أكثر من غيرها أن حماية نفسها أصبحت ضرورة لا خياراً.

يتم الاتفاق بين مروة وصلاح إلى عرض الزواج العلني وتلبية طلباتها مقابل إنهاء الأزمة، بينما تبقى مروة متيقظة وتطالب بضمانات حقيقية قبل أي خطوة، ويطلب صلاح من مروة جواز سفرها تمهيداً لسفرهما إلى دبي، وهو ما تستقبله مروة بفرحة حذرة، كأنها تريد أن تمنح نفسها فرصة جديدة دون أن تفقد حذرها، لكن الحلقة تختتم بصدمة: وليد يتجه إلى المزرعة لتنفيذ الخطة القديمة، بينما يقرر صلاح العودة إليها رغم كل حديثه عن الحب.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

وزير الاتصالات

كشف حساب معرض الاتصالات.. استقبال 161 ألف زائر.. و 82 ألفا لـ Connecta

تنفيذ ندوات بأحد مدارس مركز طنطا حول المحميات الطبيعية

البيئة تستكمل البرامج التوعوية استعدادًا لمؤتمر برشلونة Cop24

زيارة وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية.. وزير الكهرباء يتفقد مجمع الوحدات التكنولوجية بأنشاص

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

