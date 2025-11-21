قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل ورد وشوكولاته .. استمرار ابتزاز زينة وخطة قـ.ـتلها

مسلسل ورد وشوكولاتة
مسلسل ورد وشوكولاتة
سعيد فراج

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل ورد وشوكولاتة تطورات درامية حادة، تبدأ بمواجهة قوية بين مروة (زينة) وإدارة القناة التي تعمل بها. 

فبعد إصرار القائمين على البرنامج على فرض تغييرات جوهرية في المحتوى وكأنهم يقدّمون برنامجاً جديداً، تدخل مروة في مشادة حادة معهم دفاعاً عن رؤيتها. لكنها تضطر في النهاية للرضوخ لرغبة القناة.

وعندما تعود مروة  إلى منزلها، تفاجئها والدتها وابنة خالتها بسملة (تسنيم مطر) بزيارتهما لدعمها في رعاية طفلتها، بعدما أصبحت تدير حياتها بمفردها. وفي لحظة إنسانية مؤثرة، ينكسر الجليد بين مروة ووالدتها، لتفتح قلبها وتعبر عن احتياجها للحنان بعدما وجدت نفسها وحيدة في مواجهة الحياة.

مسلسل ورد وشوكولاتة

في المقابل، تكشف الأحداث جانباً مظلماً يحيط بمروة من الخارج، إذ يخطط صلاح (محمد فراج) ووليد للتخلص منها عبر شراء مزرعة نائية، في خطوة تعكس الخطر الذي يقترب منها دون أن تدري. وبرغم أن صلاح يتراجع مؤقتاً، متأثراً بمشاعره تجاهها، إلا أن مجرد طرح الخطة يؤكد حجم التهديد الذي تواجهه البطلة، وكم الأشخاص المستعدين للإضرار بها.

ومع ضغوط الحياة وتراكم الخيانات حولها، تستغل مروة المستندات التي تملكها لتأمين حقها من صلاح، الذي لطالما حاول التلاعب بها. فتفرض شروطها، وتصر على استعادة ما سلب منها، سواء من خلال مساعدته في إنهاء معاملات تخص كافيه شقيقها أو عبر الحصول على حقها المالي منه، في محاولة لحماية نفسها وإعادة ترتيب حياتها كما تستحق.

وتزداد الأمور تعقيداً حين تفاجئ مروة بزيارة طليقها نادر (عمرو المهدي) ليخبرها برغبته في الزواج من صديقتها هناء وأثناء الحديث يحضر صلاح بدخوله إلى المنزل دون سابق إنذار، لتجد نفسها مجبرة على إخفاء نادر حتى لا تتحول اللحظة إلى أزمة جديدة. ومع ذلك، تتمكن بذكائها وهدوئها من إخراج نادر دون أن ينكشف الأمر، رغم توتر الموقف وشدة الضغط.

وفي حوار لاحق، يطالبها صلاح بالتخلي عن المستندات التي تملكها، مدعياً أن العلاقة بينهما انهارت بسببها، لكنها تقف أمامه بثبات وتلمّح إلى قدرتها على كشف الحقيقة في برنامجها إذا لزم الأمر، يحاول صلاح إقناع نفسه بأنها لن تفعل، مستنداً إلى حبها القوي له، لكن مروة تعلم أكثر من غيرها أن حماية نفسها أصبحت ضرورة لا خياراً.

يتم الاتفاق بين مروة وصلاح إلى عرض الزواج العلني وتلبية طلباتها مقابل إنهاء الأزمة، بينما تبقى مروة متيقظة وتطالب بضمانات حقيقية قبل أي خطوة، ويطلب صلاح من مروة جواز سفرها تمهيداً لسفرهما إلى دبي، وهو ما تستقبله مروة بفرحة حذرة، كأنها تريد أن تمنح نفسها فرصة جديدة دون أن تفقد حذرها، لكن الحلقة تختتم بصدمة: وليد يتجه إلى المزرعة لتنفيذ الخطة القديمة، بينما يقرر صلاح العودة إليها رغم كل حديثه عن الحب.

مسلسل ورد وشوكولاتة

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

مسلسل ورد وشوكولاتة زينة الفنانة زينة أعمال زينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الدكتور حسب الله الكفراوي

عبدالعزيز الكفراوي يحيي ذكرى ميلاد والده الراحل “وزير الغلابة” بكلمات مؤثرة

آيتن عامر

مفاجأة داخل الكواليس.. فريق عمل "كلهم بيحبوا مودي" يحتفلون بعيد ميلاد آيتن عامر

حمدي الميرغني وزوجته

بموت في أمك.. وصلة غزل بين الفنانة إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد