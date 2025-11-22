عايزين برلمان سليم.. أحمد موسى: إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات

أكد الإعلامي أحمد موسى، أننا في حاجة إلى الوصول إلى برلمان سليم لا طعن فيه على الإطلاق بسبب الانتخابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أي حكم قضائي يصدر بشأن العملية الانتخابية يجب تنفيذه بشكل فوري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ما يعنيني هو المواطن المصري الناخب ويعنيني مجلس النواب المقبل ويجب عدم الطعن في شرعية المجلس القادم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لو عندنا شك في أي شيء يجب الإعلان عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"لدينا ثقة كاملة في الرئيس السيسي باعتباره حكم بين السلطات كي لا يكون لدينا أي إجراء او علامة استفهام عن مجلس النواب المقبل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات ولازم كل ناخب يختار النائب اللي يمثله تحت قبة البرلمان ".