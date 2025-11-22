قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
قافلة "زاد العزة" الـ78 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
خناقة العميد وتعديلات جذرية.. تفاصيل 4 أحداث ساخنة داخل اتحاد الكرة .. مدير فني جديد للجبلاية
تكدّس للمساعدات أمام معبر رفح.. وتحذيرات دولية من انتكاسة إنسانية مع دخول الشتاء|فيديو
المنظمة المصرية الألمانية: المرحلة الثانية من انتخابات النواب شهدت إقبالا كثيفا
وزير الخارجية: نتطلع للانضمام لمجموعة العمل المالي الخاصة برابطة الآسيان
وفاة الإعلامية الكبيرة ميرفت سلامة بعد صراع مع السرطان
الشركة المصرية للأتوبيس الترددي تنفي تعديل توقيتات التشغيل
تعليم القليوبية: إجازة فى 315 مدرسة خلال يومى انتخابات مجلس النواب
وزير الاستثمار: زيادة في الصادرات غير البترولية بنسبة 19% لتصل إلى 40,6 مليار دولار
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

عايزين برلمان سليم.. أحمد موسى: إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى،  أننا في حاجة إلى الوصول إلى برلمان سليم لا طعن فيه على الإطلاق بسبب الانتخابات.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أي حكم قضائي يصدر بشأن العملية الانتخابية يجب تنفيذه بشكل فوري ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" ما يعنيني هو المواطن المصري الناخب ويعنيني مجلس النواب المقبل  ويجب عدم الطعن في شرعية المجلس القادم ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" لو عندنا شك في أي شيء يجب الإعلان عنه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"لدينا ثقة كاملة في الرئيس السيسي باعتباره حكم بين السلطات كي لا يكون لدينا أي إجراء او علامة استفهام عن مجلس النواب المقبل".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إحنا مش بنخترع العجلة إحنا بنتكلم عن انتخابات ولازم كل ناخب يختار النائب اللي يمثله تحت قبة البرلمان ". 

