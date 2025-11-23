حسن مصطفى يكشف سبب تراجع مستوى «تريزيجيه».. وعبدالقادر يهد أي منافس

أكد حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، أن الثنائي أحمد عبد القادر وأشرف بن شرقي تواجدهم قوة ضاربة لفريق الاهلي



وقال حسن مصطفى في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: أشرف بن شرقي لاعب كواليتي مختلف ومميز للغاية، وتواجد بن شرقي وأحمد عبد القادر يطمئن أي فريق متواجدين فيه وقوة يخشاها أي منافس .

وأضاف: كنت واثقًا من استعادة محمود حسن تريزيجيه لمستواه المعهود مع الوقت لأنه لاعب بعقلية احترافية ومميزة.

وتابع: مستوى الدوري القطري أقل بكثير من الدوري المصري وأقل تنافسية لذلك في بداية عودة تريزيجيه للأهلي كان مستواه متراجعًا

وواصل: مصطفى العش الأهلي والزمالك كانوا بيتخانقوا عليه، ولكن منذ قدومه للأهلي من زد ملعبش ومشوفناهوش.