قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل تصعيد البدائل.. آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026
مودرن سبورت يتعادل سلبياً مع البنك الأهلي بالدوري
مصطفى حسني للطفل علي: شكلك ولبسك حلو وتسلم اللي ربتك.. فيديو
نشأت الديهي بعد تجول نتنياهو بحرية داخل الجنوب السوري: أين أحمد الشرع؟
دقيقة ونادرة.. أطباء التأمين الصحي ببني سويف يصنعون معجزة طبية
طه عبد الوهاب لمتسابق أكثر من المقامات: لا نتسابق في مغنى وإنما في إظهار معنى
الديهي يكشف تفاصيل استيلاء منظمات إخوانية على نصف مليار دولار من تبرعات غزة
متحدث التعليم يكشف عن أول إجراء رسمي في جريمة المدرسة الدولية الأخلاقية
والدة ضحية تحرش المدرسة الدولية: مستحيل أتخيل بنتي بتمر بمحنة زي دي
الدردير يعلق على عودة إمام عاشور للملاعب
أسعار السجائر اليوم 22 نوفمبر 2025 .. المحلي والمستورد والتبغ المسخن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

التصرف الشرعي لمن لم يجد مكانًا في صلاة الجماعة .. المفتي يوضح

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
عبد الرحمن محمد

أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال ورد إليه حول ما ينبغي فعله لمن أراد أداء صلاة الجماعة ولم يجد مكانًا في الصف، مؤكدًا أنه إذا دخل المسجد ولم يجد مكانًا في الصف، يمكنه أن ينبه أحد المصلين في الصف المكتمل، وإذا غلب على ظنه أنه سيستجيب، يجذبه بلطف ليصطف معه في الصف الخلفي.

وأضاف المفتي، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، أنه إذا غلب على ظنه أن أحدًا لن يستجيب أو لم يستجب بعد التنبيه، يجوز له الصلاة بمفرده في الصف، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أن صلاة الجماعة تمثل مظهرًا من مظاهر لم شمل المؤمنين وتوحيد كلمتهم، وتُظهر أنهم يد واحدة معتصمون بحبل الله المتين، مستشهدًا بقول الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾ [آل عمران: 103].

كما أوضح أن صلاة الجماعة تُعد حصنًا من الشيطان وأتباعه، مستشهدًا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تُقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية» أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم.

وأكد المفتي فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد، مستشهدًا بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبعٍ وعشرين درجة»، متفق عليه، مما يعكس أهمية الجماعة في حياة المسلم وضرورة الالتزام بها ما أمكن.

وفي سياق آخر شارك فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، عضو مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، اليوم السبت، في مراسم قرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447 هـ - 2026 م، التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي، لاختيار الفائزين بالتأشيرات لهذا العام، بحضور الدكتوره، مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج، وفضيلة أ.د. علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، نائب رئيس المؤسسة، ولفيف من قيادات الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية خلال كلمته، المكانة العظيمة التي تحظى بها المؤسسة القومية لتيسير الحج في تنظيم برامج الحج والعمرة، معربًا عن تقديره العميق للجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة على مدار تاريخها، والتي تُجسد أعلى معاني الإخلاص والحرص والتفاني في خدمة ضيوف الرحمن، بما يجعلها أنموذجًا يحتذى به على مستوى المؤسسات الوطنية، موضحًا أن هذا اللقاء يعكس حرص الدولة على تعزيز قيم الشعائر ورفع شأن المناسك، بما يتوافق مع عظمة المقصد المقدس وروح الرسالة السامية التي يحملها كل حاج في رحلته الروحية، مؤكدًا أن نجاح منظومة الحج لا يقوم على جهد فرد أو مؤسسة واحدة، بل يعتمد على تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة وجهود المجتمع المدني، بما يضمن وصول الحاج إلى رحاب البيت الحرام وقد تهيأت له كافة أسباب الراحة والأمن والسكينة، حتى يؤدي مناسكه بأمن وطمأنينة.

مفتي الجمهورية صلاة الجماعة نظير عياد دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

كلب مسعور

ارتفاع عدد المصابين.. كلب مسعور يعقر 20 شخصا بمركز البداري في أسيوط

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

ترشيحاتنا

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

التنسيقية ترصد انتظام سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوى العالم

النائب محمود عصام

محمود عصام: مؤتمر برشلونة خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الأزرق

حنان وجدي

حنان وجدي: استضافة مصر لمؤتمر برشلونة يؤكد ريادتها في قيادة الجهود الإقليمية لحماية البيئة

بالصور

حاجات ماتخطرش على بالك .. القائمة الكاملة لأسباب تنميل الأطراف

تنميل الأطراف
تنميل الأطراف
تنميل الأطراف

أزهر الشرقية يشهد انتخابات تشكيل مجلس الآباء الجديد وسامي أبوجريشة عضواً

أزهر الشرقية
أزهر الشرقية
أزهر الشرقية

رامي صبري يشعل حفلاً كامل العدد بالقاهرة الجديدة

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

9 مشاكل يعالجها تناول القرنفل يوميا .. اكتشفها

القرنفل
القرنفل
القرنفل

فيديو

أحمد مجدى

أحمد مجدى: فيلم بنات الباشا له رؤية فنية تخصني | خاص

حقيقة خلع سلمي عبدالعظيم الحجاب

قلعت الحجاب.. سلمي عبد العظيم تفاجئ جمهورها بإطلالة غير متوقعة

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

المزيد