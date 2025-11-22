التعادل يحسم مواجهة طلائع الجيش وإنبي في الدوري

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة طلائع الجيش وإنبي، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، في الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف إنبي في الشوط الأول أحمد العجوز من ركلة جزاء في الدقيقة 33.

بينما سجل طلائع الجيش حسام السويسي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 19 ليحتل المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز، ورفع طلائع الجيش رصيده للنقطة 11 ليحتل المركز الـ 17.

تشكيل طلائع الجيش أمام إنبي

ودخل طلائع الجيش مباراته أمام إنبي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد عوض – محمد فتح الله – أحمد علاء – حامد الجابري.

خط الوسط: علي حمدي – مصطفى الخواجة – غيث المدادحة.

خط الهجوم: إسلام محارب -إسماعيل أوجورو – كريم طارق.

وتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد وخالد سطوحي وعمرو طارق ومحمود عبد العزيز وحسام السويسي وأحمد عبد الرحمن زولا ومحمد هاني ومحمد عاطف ورجب عمران.

تشكيل فريق إنبي في مواجهة طلائع الجيش

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: مروان داود – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة -مصطفى شكشك.

خط الوسط: زياد كمال - أحمد العجوز – مودي ناصر – أحمد إسماعيل- حامد عبد الله.

خط الهجوم: أحمد زكي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومحمد حمدي وبوديان أوسيمو ومحمد سمير وأحمد كفتة وعلي محمود وهشام عادل ورفيق كابو وأحمد حواش.