مجلس إدارة إنبي يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة المالية والرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

عقد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعى، اجتماعه اليوم، حيث ناقش خلاله عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالموازنة المالية للعام المقبل، إلى جانب استعراض الرؤية الاستراتيجية للنادي وخطط التطوير المقررة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، قام المجلس بمراجعة شاملة للموازنة المالية الخاصة بكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي، إلى جانب دراسة مقترحات الأنشطة الجديدة المتوقع ضمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأعضاء ورفع جودة المنظومة الرياضية والاجتماعية.

كما استعرض المجلس مجموعة من التصورات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز دور النادي في تقديم خدمات اجتماعية وثقافية متطورة لأعضاء الجمعية العمومية، بما يشمل تنظيم فعاليات وأنشطة نوعية، وتوفير برامج تهدف لرفع الوعي والثقافة الرياضية والاجتماعية داخل المجتمع الإنباوي.

حضر الاجتماع أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد الجنزوري نائب رئيس النادي، و عبدربه إبراهيم أمين الصندوق، إلى جانب الأعضاء: عبد الشهيد سلام، ورنا عصام شلتوت، والمهندس محمد سعد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي، و عبد المنعم الجعفري المدير المالي للنادي.

وأكد مجلس الإدارة في ختام اجتماعه حرصه الكامل على تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تطوير جميع قطاعات النادي، وتوسيع نطاق الخدمات الرياضية والاجتماعية ، بما يعزز مكانة إنبي كنادٍ رياضي اجتماعي متكامل يواكب تطلعات أعضائه ويواصل مسيرة التطوير والنجاح.