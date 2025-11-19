قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مجلس إدارة إنبي يعقد اجتماعا لمناقشة الموازنة المالية والرؤية الاستراتيجية للمرحلة المقبلة

مجلس إدارة إنبي
مجلس إدارة إنبي
حسام الحارتي

عقد مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة أيمن الشريعى، اجتماعه اليوم، حيث ناقش خلاله عدداً من الملفات المهمة المتعلقة بالموازنة المالية للعام المقبل، إلى جانب استعراض الرؤية الاستراتيجية للنادي وخطط التطوير المقررة خلال الفترة القادمة.

وخلال الاجتماع، قام المجلس بمراجعة شاملة للموازنة المالية الخاصة بكافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية داخل النادي، إلى جانب دراسة مقترحات الأنشطة الجديدة المتوقع ضمها في المرحلة القادمة، والتي تستهدف توسيع قاعدة الخدمات المقدمة للأعضاء ورفع جودة المنظومة الرياضية والاجتماعية.

كما استعرض المجلس مجموعة من التصورات والمقترحات التي تهدف إلى تعزيز دور النادي في تقديم خدمات اجتماعية وثقافية متطورة لأعضاء الجمعية العمومية، بما يشمل تنظيم فعاليات وأنشطة نوعية، وتوفير برامج تهدف لرفع الوعي والثقافة الرياضية والاجتماعية داخل المجتمع الإنباوي.

حضر الاجتماع  أيمن الشريعي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد الجنزوري  نائب رئيس النادي، و عبدربه إبراهيم  أمين الصندوق، إلى جانب الأعضاء: عبد الشهيد سلام، ورنا عصام شلتوت، والمهندس محمد سعد إبراهيم، بالإضافة إلى محمد رفاعي المدير التنفيذي للنادي، و عبد المنعم الجعفري المدير المالي للنادي.

وأكد مجلس الإدارة في ختام اجتماعه حرصه الكامل على تنفيذ رؤية طموحة تستهدف تطوير جميع قطاعات النادي، وتوسيع نطاق الخدمات الرياضية والاجتماعية ، بما يعزز مكانة إنبي كنادٍ رياضي اجتماعي متكامل يواكب تطلعات أعضائه ويواصل مسيرة التطوير والنجاح.

مجلس إدارة نادي إنبي نادي إنبي إنبي أيمن الشريعى

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

ﻣ�قﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

