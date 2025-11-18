قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكارثة الإنسانية تتجدد| الشتاء يضرب غزة ومصر تكثّف الدعم الإغاثي
الذروة يوم الجمعة.. موجة جديدة من ارتفاع درجات الحرارة والأرصاد تحذر
في حماية الاحتلال.. 168 مستوطنا يقتحمون باحات المسجد الأقصى
أميرة الذهب تشيد بالأمن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة حول الفيديو المفبرك
الخارجية الصينية: بكين لن تسمح أبدا بعودة ظهور النزعة العسكرية اليابانية
غارات إسرائيلية وقصف مدفعي على المناطق الشرقية من غزة
التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية للتدريب يبحثان تعزيز التعاون في تطوير القيادات الحكومية
القومي للمرأة ينفذ ورشة عمل لوحدات تكافؤ الفرص بالوزارات والإدارات
حقيقة عروض رحيل خوان بيزيرا .. ومفاجأة في موقف الزمالك
أحمد حسن: عبد الله السعيد وافق على الانضمام للمنتخب في البطولة العربية فقط
الكرملين: باريس لا تعمل من أجل السلام في أوكرانيا بل تؤجج المواقف المؤيدة للحرب
عالِم أزهري: الطلاق «ليس أبغض الحلال» في كل الحالات
بعد أنباء عن فسخ التعاقد.. كهربا يرد من مرانه داخل القادسية

باسنتي ناجي

شارك اللاعب محمود عبد المنعم كهربا فيديو جديد له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” عبر خاصية الاستوري.

مران كهربا

وظهر كهربا في الفيديو من خلال مرانه اليومي، بعد ترددت أنباء بفسخ تعاقده مع القادسية الكويتي.

تراجع مستواه.. الغندور يثير الجدل حول فسخ نادي القادسية التعاقد مع كهربا

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أنباء بفسخ نادي القادسية التعاقد مع اللاعب محمود عبد المنعم كهربا.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"الصحف الكويتية تتحدث عن فسخ  نادي القادسية التعاقد  مع كهربا لتراجع مستواه و لا افهم ماذا حدث لكهربا الذي  تم فسخ عقده مع الإتحاد الليبي ايضا".


تشير مصادر مقربة من نادي القادسية إلى أنّ مجلس ادارة النادي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، تتجه رسميًا نحو إنهاء عقد المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


أسباب القرار وتراجع المستوى
أوضحت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لمردود اللاعب منذ بداية الموسم، إذ بدأ كهربا مشواره بقوة في دوري زين الممتاز، وتمكّن من تسجيل هدفين في أول جولتين، ما رفع سقف الآمال لدى الجماهير والإدارة بشأن قدرته على تشكيل إضافة هجومية مؤثرة للفريق.

تراجع تدريجي وصعوبة في خلق الانسجام مع الفريق
الأداء الفني للاعب شهد تراجعًا تدريجيًا، كما واجه صعوبة في خلق انسجام فعّال مع زملائه داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للقادسية وأثر على قدرة الفريق الهجومية في صناعة الفرص وإنهائها.

تفاصيل بداية قوية لم تستمر
سجّل كهربا هدفًا في الجولة الأولى أمام منافس قوي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في الجولة التالية، ما أعطى انطباعًا أوليًا بأنّه سيكون عنصرًا حاسمًا في الخط الأمامي للقادسية، إلا أنّ مردوده الهجومي لم يستمر على نفس الوتيرة، وظهر ضعف الانسجام التكتيكي بينه وبين بقية عناصر الفريق، الأمر الذي حدّ من الفاعلية الهجومية في المباريات اللاحقة.

التعاقد مع كهربا وتوقعات نبيل معلول
جاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصية مباشرة من المدرب نبيل معلول الذي أبدى اقتناعًا بقدرات كهربا نظرًا لما يملكه من خبرة طويلة مع النادي الأهلي ونادي الزمالك واتحاد جدة والاتحاد الليبي.

كهربا الاهلي الزمالك القادسية القادسية الكويتي

