النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، بات محور اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الكشف عن وجود بند جزائي في عقده يمكن تفعيله خلال الأسبوعين الأولين من سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويقدم سيمينيو أحد أفضل مواسمه في البريميرليج، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 11 ظهورًا مع بورنموث، ما جعله من أبرز مفاجآت الموسم الحالية، وجذب أنظار أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول.

وذكرت شبكة "BBC" أن عقد اللاعب، الذي جدده مطلع يوليو الماضي لمدة 5 سنوات، يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني، يسمح لأي نادٍ بضمه في النصف الأول من شهر يناير 2026، لمنح بورنموث فرصة كافية للبحث عن بديل مناسب.

سيمينيو… الاسم المطروح لخلافة صلاح

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول وضع سيمينيو ضمن أهدافه الرئيسية ليكون خليفة محتملًا للنجم محمد صلاح على المدى البعيد.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدلات تسجيل “الملك المصري” في الفترة الأخيرة، ما دفع النادي للبحث عن جناح قادر على تقديم الإضافة الهجومية ذاتها.

وتشير التسريبات إلى أن بند خروج اللاعب معقول مقارنة بمستواه الحالي، ما يعزز احتمالات تحرك ليفربول نحو ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا يوم الخميس 1 يناير 2026، على أن تُغلق أبواب الانتقالات في 2 فبراير.