مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. تعرف علي ضوابط الإعادة في انتخابات النواب
الأردن يدين تصريحات بن غفير التحريضية ويحمل إسرائيل مسئولية تفجير الأوضاع في الضفة الغربية
رياضة

النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟

سيمينيو
سيمينيو
إسراء أشرف

كشفت تقارير إعلامية بريطانية أن الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، بات محور اهتمام كبار أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الكشف عن وجود بند جزائي في عقده يمكن تفعيله خلال الأسبوعين الأولين من سوق الانتقالات الشتوية المقبل.

ويقدم سيمينيو أحد أفضل مواسمه في البريميرليج، حيث أحرز 6 أهداف وصنع 3 أخرى خلال 11 ظهورًا مع بورنموث، ما جعله من أبرز مفاجآت الموسم الحالية، وجذب أنظار أندية كبرى مثل مانشستر يونايتد وليفربول.

وذكرت شبكة "BBC" أن عقد اللاعب، الذي جدده مطلع يوليو الماضي لمدة 5 سنوات، يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 65 مليون جنيه إسترليني، يسمح لأي نادٍ بضمه في النصف الأول من شهر يناير 2026، لمنح بورنموث فرصة كافية للبحث عن بديل مناسب.

سيمينيو… الاسم المطروح لخلافة صلاح

وفي سياق متصل، أشارت تقارير صحفية إلى أن ليفربول وضع سيمينيو ضمن أهدافه الرئيسية ليكون خليفة محتملًا للنجم محمد صلاح على المدى البعيد.

ويأتي ذلك في ظل تراجع معدلات تسجيل “الملك المصري” في الفترة الأخيرة، ما دفع النادي للبحث عن جناح قادر على تقديم الإضافة الهجومية ذاتها.

وتشير التسريبات إلى أن بند خروج اللاعب معقول مقارنة بمستواه الحالي، ما يعزز احتمالات تحرك ليفربول نحو ضمه خلال الميركاتو الشتوي القادم.

وتنطلق فترة الانتقالات الشتوية في إنجلترا يوم الخميس 1 يناير 2026، على أن تُغلق أبواب الانتقالات في 2 فبراير.

أنطوان سيمينيو سيمينيو ليفربول محمد صلاح صلاح ميركاتو الشتاء

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

