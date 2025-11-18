قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متاح الآن أون لاين.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين
مدبولي يهنئ عصام فريد بتوليه رئاسة الشيوخ ويؤكد على أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس
الحكومة: تيسيرات واسعة في إجراءات التأشيرات والمطارات لدعم حركة السياحة
الصيف راجع تاني.. ارتفاع الحرارة 5 درجات وتحذير من الأيام المقبلة
الدولار يستقر أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة
سخرية وانتقاد.. ناقد رياضي يكشف سر غضب حسام حسن بعد مباراة كاب فيردي
حكم أرباح البنوك وهل تدخل في دائرة الربا؟.. دار الإفتاء تجيب
14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر
النجم الغاني يلفت الأنظار.. هل يكون سيمينيو بديل صلاح في ليفربول؟
رئيس الوزراء العراقي: لن نكون ساحة لنفوذ أي دولة أو تدخل خارجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر

صلاح وحسام حسن
صلاح وحسام حسن
يسري غازي

أطلق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد مباراة الرأس الأخضر تصريحات نارية حيال الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني ونتائج الفراعنة الكبار في الآونة الأخيرة.

قال حسام حسن عبر تصريحات تلفزيونية: سواء كسبنا الماتشين أو خسرناهم دي مباريات تدريب وتعديلات، وبعتمد على كل اللاعبين الموجودين والمصابين، وعندي إصابات.

تابع حسام حسن: مبروك للمصريين اللي بجد .. إحنا اتأخرنا سنين إننا نبني منتخب.

أضاف حسام حسن: في فريق بيتعمل، واللي متعرفهوش إن الناس اتأخرت أوي في ضخ لاعبين جدد لمنتخب مصر، وبقول كده للبهوات اللي في الاستوديوهات.

استطرد حسام حسن: بقول للناس الطيبين إحنا بنجرب وبنشوف حالة اللاعبين المصابين، والنهاردة لما المغرب بيغيب عنهم حكيمي بيقولوا حكيمي غاب .. رغم أن عندهم ثلاث منتخبات ولعيبه في كل حته.

واصل حسام حسن: أنا عايز الناس تهدى شوية، في ناس نفسيتها وحشة، ولو مدرب أجنبي موجود هيقولوا شفته الخبرات والنباهة.

وأكمل حسام حسن: يا عم إحنا مصريين وبنفكر، وأنا بحب بلدي وشعب مصر الطيب.

وأتم حسام حسن: استفدنا من التجربتين رغم الإصابات الكثيرة، وعايز أقول حاجة: اللاعيبة دي لعبت أربع مباريات في عشر أيام، لاعبي الزمالك والأهلي وبيراميدز.

وأردف حسام حسن: عايز أقول للّلي بيفهموا وبيحبوا بلدهم، أنا بمرّن تمرينتين بس قبل المباريات، واللاعيبة جاية مرهقة ومصابة.

وتساءل حسام حسن: في إيه يا جماعة؟ أنا بجرب وبدخل لاعبين جدد، إيه المشكلة؟ الناس بتصبر ليه على الأجنبي؟ واشمعنى المصري بيحصل معاه كده وأنا مش هسكت.

وأسهب حسام حسن: أنا مش باخد رزق حد، والجهاز ده بيتعب… وأنا سكت كتير وأنا هعمل زي المدربين الأجانب وهشتغل كده، السوشيال ميديا خربت بيوت وبلاد، ربنا يخلصنا منهم.

وقال حسام حسن أيضا: قبل كده كنتم بتقولوا المدرب الأجنبي طلع لاعب ولا اتنين، إحنا دلوقتي مطلعين كام لاعب؟ دول ذخيرة جديدة… انت كنت زمانك حاطط ايدك على خدك لو حسام حسن مطلعشي اللعيبه دي.

واضاف حسام حسن: اهدوا شوية على بلدكم وخليكم زي الشعب الطيب، حتى لو كنا خسرنا النهارده إيه المشكلة؟ وأنا راضي عن الفريق في المباراتين، آه الهدف جه بشكل مش كويس، لكن الأخطاء من الضغط على الكرة.

وقال حسام حسن: طلعوا تريند علشان هدف جيه من خطأ .. ايه يعني ده وارد يحصل .. يطلع بقى واحد فنان ويتريق بعدها ويتكلم على بلده  .. هو في كده.

واختتم حسام حسن حديثه قائلا: إحنا وصلنا كأس عالم وكأس أمم، واللي زعلان يستخبى على جنب، والجهاز ده وصل لكأس العالم بتعب من غير هزيمة، والجاي صعب، والمستوى اللي هنلعب فيه أعلى من اللي فات.

حسام حسن منتخب مصر تصفيات المونديال كأس أمم إفريقيا دورة الإمارات الودية الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

سيارة فادي خفاجة

السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

ترشيحاتنا

OPPO Find X9 Pro

مواصفات وسعر OPPO Find X9 Pro.. هل يستحق الشراء في 2025؟

Redmi 15

شاومي تكشف عن Redmi 15 في مصر.. بطارية عملاقة وأداء ممتاز بسعر مناسب

الهاكرز

طرق يتيحها الهاكرز لاختراق موبايلك.. وكيفية تجنبها بفاعلية

بالصور

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك
كنز غذائى.. تعرف على فوائد البليلة لطفلك

5 وصفات طبيعية فعّالة للتخلص من الهاموش في المطبخ

الهاموش
الهاموش
الهاموش

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة

مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها
مريم الجندي تخطف الأنظار في مهرجان القاهرة السينمائي بإطلالة ساحرة وفستان يكشف عن أناقتها وجمال قوامها

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي
الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

فيديو

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الإتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

الأكاديمية العسكرية توقع بروتوكول تعاون مع الاتصالات وصندوق تحيا مصر لدعم عملية التحول الرقمي

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد