14 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف خارطة طريق منتخب مصر

أطلق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الوطني بعد مباراة الرأس الأخضر تصريحات نارية حيال الانتقادات الموجهة إلى الجهاز الفني ونتائج الفراعنة الكبار في الآونة الأخيرة.

قال حسام حسن عبر تصريحات تلفزيونية: سواء كسبنا الماتشين أو خسرناهم دي مباريات تدريب وتعديلات، وبعتمد على كل اللاعبين الموجودين والمصابين، وعندي إصابات.

تابع حسام حسن: مبروك للمصريين اللي بجد .. إحنا اتأخرنا سنين إننا نبني منتخب.

أضاف حسام حسن: في فريق بيتعمل، واللي متعرفهوش إن الناس اتأخرت أوي في ضخ لاعبين جدد لمنتخب مصر، وبقول كده للبهوات اللي في الاستوديوهات.

استطرد حسام حسن: بقول للناس الطيبين إحنا بنجرب وبنشوف حالة اللاعبين المصابين، والنهاردة لما المغرب بيغيب عنهم حكيمي بيقولوا حكيمي غاب .. رغم أن عندهم ثلاث منتخبات ولعيبه في كل حته.

واصل حسام حسن: أنا عايز الناس تهدى شوية، في ناس نفسيتها وحشة، ولو مدرب أجنبي موجود هيقولوا شفته الخبرات والنباهة.

وأكمل حسام حسن: يا عم إحنا مصريين وبنفكر، وأنا بحب بلدي وشعب مصر الطيب.

وأتم حسام حسن: استفدنا من التجربتين رغم الإصابات الكثيرة، وعايز أقول حاجة: اللاعيبة دي لعبت أربع مباريات في عشر أيام، لاعبي الزمالك والأهلي وبيراميدز.

وأردف حسام حسن: عايز أقول للّلي بيفهموا وبيحبوا بلدهم، أنا بمرّن تمرينتين بس قبل المباريات، واللاعيبة جاية مرهقة ومصابة.

وتساءل حسام حسن: في إيه يا جماعة؟ أنا بجرب وبدخل لاعبين جدد، إيه المشكلة؟ الناس بتصبر ليه على الأجنبي؟ واشمعنى المصري بيحصل معاه كده وأنا مش هسكت.

وأسهب حسام حسن: أنا مش باخد رزق حد، والجهاز ده بيتعب… وأنا سكت كتير وأنا هعمل زي المدربين الأجانب وهشتغل كده، السوشيال ميديا خربت بيوت وبلاد، ربنا يخلصنا منهم.

وقال حسام حسن أيضا: قبل كده كنتم بتقولوا المدرب الأجنبي طلع لاعب ولا اتنين، إحنا دلوقتي مطلعين كام لاعب؟ دول ذخيرة جديدة… انت كنت زمانك حاطط ايدك على خدك لو حسام حسن مطلعشي اللعيبه دي.

واضاف حسام حسن: اهدوا شوية على بلدكم وخليكم زي الشعب الطيب، حتى لو كنا خسرنا النهارده إيه المشكلة؟ وأنا راضي عن الفريق في المباراتين، آه الهدف جه بشكل مش كويس، لكن الأخطاء من الضغط على الكرة.

وقال حسام حسن: طلعوا تريند علشان هدف جيه من خطأ .. ايه يعني ده وارد يحصل .. يطلع بقى واحد فنان ويتريق بعدها ويتكلم على بلده .. هو في كده.

واختتم حسام حسن حديثه قائلا: إحنا وصلنا كأس عالم وكأس أمم، واللي زعلان يستخبى على جنب، والجهاز ده وصل لكأس العالم بتعب من غير هزيمة، والجاي صعب، والمستوى اللي هنلعب فيه أعلى من اللي فات.