الهلال الأحمر يدفع بالقافلة الـ 75 محملة باحتياجات الشتاء ومساعدات لأهالي غزة
محظورات صارمة لضمان نزاهة انتخابات النواب.. وفقا للقانون
الشناوي يعتذر لحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر والرأس الأخضر.. تفاصيل
الوقائع المصرية تنشر قرار محافظ الأقصر بشأن تنظيم قوانين الإيجار وتصنيف المناطق السكنية
إنهاء للدعوى بمجرد السداد.. الإجراءات الجنائية يوسع نطاق التصالح في المخالفات والجنح
الجهاد الإسلامي: فرض هيئة حكم أمريكية على جزء من شعبنا انتهاك للقانون الدولي
مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ترامب مستعد لفرض عقوبات على روسيا
وزير الزراعة يحيل ملف جمعية منتجي الأرز للنيابة لمخالفات مالية وإدارية
تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود تزامنًا مع محاكمة المتهم بالتعدي على تلميذ دمنهور
حركة الجهاد تعلن رفضها للقرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن.. تفاصيل
فتح تحقيق في حادث سقوط تلميذة من "زحليقة" بمدرسة بمصر الجديدة
الخارجية الإيرانية: مستعدون لأي مغامرة من قبل واشنطن أو تل أبيب
أصل الحكاية

رحيل وشيك لـ كهربا عن القادسية خلال الانتقالات الشتوية| إيه الحكاية؟

رحيل وشيك لكهربا عن القادسية خلال الانتقالات الشتوية| إيه الحكاية
رحيل وشيك لكهربا عن القادسية خلال الانتقالات الشتوية| إيه الحكاية
ولاء خنيزي

تشير مصادر مقربة من نادي القادسية إلى أنّ مجلس ادارة النادي، وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الاول لكرة القدم، بقيادة المدرب التونسي نبيل معلول، تتجه رسميًا نحو إنهاء عقد المحترف المصري محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أسباب القرار وتراجع المستوى

أوضحت صحيفة “الجريدة” الكويتية أنّ هذه الخطوة جاءت بعد تقييم شامل لمردود اللاعب منذ بداية الموسم، إذ بدأ كهربا مشواره بقوة في دوري زين الممتاز، وتمكّن من تسجيل هدفين في أول جولتين، ما رفع سقف الآمال لدى الجماهير والإدارة بشأن قدرته على تشكيل إضافة هجومية مؤثرة للفريق.

تراجع تدريجي وصعوبة في خلق الانسجام مع الفريق

 الأداء الفني للاعب شهد تراجعًا تدريجيًا، كما واجه صعوبة في خلق انسجام فعّال مع زملائه داخل الملعب، وهو ما انعكس على الأداء الجماعي للقادسية وأثر على قدرة الفريق الهجومية في صناعة الفرص وإنهائها.

تفاصيل بداية قوية لم تستمر

سجّل كهربا هدفًا في الجولة الأولى أمام منافس قوي، ثم أضاف هدفًا ثانيًا في الجولة التالية، ما أعطى انطباعًا أوليًا بأنّه سيكون عنصرًا حاسمًا في الخط الأمامي للقادسية، إلا أنّ مردوده الهجومي لم يستمر على نفس الوتيرة، وظهر ضعف الانسجام التكتيكي بينه وبين بقية عناصر الفريق، الأمر الذي حدّ من الفاعلية الهجومية في المباريات اللاحقة.

التعاقد مع كهربا وتوقعات نبيل معلول

جاء التعاقد مع اللاعب بناءً على توصية مباشرة من المدرب نبيل معلول الذي أبدى اقتناعًا بقدرات كهربا نظرًا لما يملكه من خبرة طويلة مع النادي الأهلي ونادي الزمالك واتحاد جدة والاتحاد الليبي. 

وقد رأت إدارة القادسية في الصفقة فرصة لتعزيز القوة الهجومية والاستفادة من خبرته في المنافسات المحلية والدولية.

تراجع الأرقام وتقلص التأثير

على الرغم من البداية المميزة، لم يتمكّن كهربا من هز الشباك بعد الجولة الثانية، كما انخفضت دقة تمريراته داخل منطقة الجزاء مقارنة بمرحله السابقة مع أنديته الأخرى، وهو ما اعتُبر سببًا رئيسًا في الميل نحو قرار فسخ العقد، إضافةً إلى بعض الإشكالات التكتيكية والانفعالية التي ظهرت خلال المباريات.

كهربا نادي القادسية محمود عبدالمنعم كهربا المحترف المصري محمود عبدالمنعم كهربا القادسية

أسعار الدواجن

بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025

سعر الذهب

انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025

مداخلة الفريق كامل الوزير

كامل الوزير: الرئيس قالي بالنص ماعنديش مشكلة ألغي الانتخابات كلها

دواجن

غرفة الدواجن تزف بشرى عن الأسعار الفترة المقبلة.. تفاصيل

رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب

رئيس الهيئة الوطنية: نظرنا تجاوزات في 40 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات النواب

مداخلة المستشار أحمد بنداري

متى تلغى انتخابات مجلس النواب؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها

السيدة ميار نبيل

أزمة ميار نبيل.. من استغاثة أم عالقة بالإمارات إلى قسيمة طلاق مفاجئة في مصر

النائبة سولاف درويش

وكيل القوى العاملة بالنواب: انتخابات البرلمان خطوة أساسية لترسيخ دعائم الدولة الحديثة

الدكتور محمد سليم

وكيل أفريقية النواب: تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي أكبر ضمانة لنزاهة الانتخابات

الرئيس السيسي

الأحزاب السياسية: بيان الرئيس جسّد حرص الدولة على صون الإرادة الحقيقية للناخبين

بخصر منحوت.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

إزالة 2076 متر تعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته
7 خطوات لتطهير القولون بشكل طبيعي للحفاظ على صحته ووظيفته

بسعر 43 ألف دولار.. هوندا بريلود 2027 الجديدة أغلى من BMW| صور

هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027
هوندا بريلود 2027

د. هاني تمام

أستاذ بالأزهر: خدمة الناس وقضاء حوائجهم من أعظم القربات وأهم مقاصد الإسلام

إلهام عبد البديع

عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا

سهير جودة

سهير جودة تكشف عن هواياتها المفضلة وتوجه نصيحة للشباب | خاص

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

