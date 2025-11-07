قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. يوم يحمل مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

جمعة مشهور: طلائع الجيش بيتي وشرف كبير العودة إليه

طلائع الجيش
طلائع الجيش
رباب الهواري

أعلن نادي طلائع الجيش رسميًا تعيين الكابتن جمعة مشهور مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق هيثم شعبان، الذي تم فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في الدوري المصري الممتاز.


 

في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، أعرب جمعة مشهور عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية من جديد، قائلًا: “تدريب طلائع شرف كبير لي، هذا النادي هو بيتي، ولا يمكنني التأخر عنه أبدًا”.

وأضاف المدير الفني الجديد أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على استعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا: “الفترة المقبلة صعبة بكل تأكيد، ونسأل الله التوفيق فيها”.
 

تغييرات في الجهاز الفني للفريق

شهد الجهاز الفني إعادة هيكلة شاملة بعد تولي مشهور القيادة، حيث تم تعيين حمدي زكي في منصب المدرب المساعد، بينما تولى وائل خليفة مهمة تدريب حراس المرمى.

وقاد مشهور أول مران له صباح الخميس مع الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى لفرض فكره الفني وإعادة الانضباط داخل صفوف اللاعبين.

موقف طلائع الجيش في الدوري وجدول مبارياته

يأتي تعيين جمعة مشهور في وقت حرج للفريق، إذ يحتل طلائع الجيش المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 13 مباراة، ويستعد لمواجهة إنبي يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

أرقام جمعة مشهور في ولايته السابقة

يبلغ جمعة مشهور من العمر 46 عامًا، وسبق أن تولى تدريب طلائع الجيش في مايو الماضي، وخاض مع الفريق 19 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و9 تعادلات و7 هزائم.

ويأمل المدرب في أن تكون ولايته الجديدة أكثر نجاحًا، وأن يتمكن من تحسين النتائج وإعادة الثقة داخل الفريق في مشوار الدوري


 

طلائع الجيش جمعة مشهور هيثم شعبان دورى نايل اخبار الرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نقطة ومن أول السطر

المزيد