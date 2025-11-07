جمعة مشهور: طلائع الجيش بيتي وشرف كبير العودة إليه

أعلن نادي طلائع الجيش رسميًا تعيين الكابتن جمعة مشهور مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للمدرب السابق هيثم شعبان، الذي تم فسخ تعاقده مع النادي بالتراضي، بعد سلسلة من النتائج غير المرضية في الدوري المصري الممتاز.





في تصريحات لبرنامج “ستاد المحور”، أعرب جمعة مشهور عن سعادته الكبيرة بتولي المسؤولية من جديد، قائلًا: “تدريب طلائع شرف كبير لي، هذا النادي هو بيتي، ولا يمكنني التأخر عنه أبدًا”.

وأضاف المدير الفني الجديد أن المرحلة القادمة ستكون مليئة بالتحديات، مؤكدًا ثقته في قدرة اللاعبين على استعادة التوازن وتحقيق نتائج إيجابية، مضيفًا: “الفترة المقبلة صعبة بكل تأكيد، ونسأل الله التوفيق فيها”.



تغييرات في الجهاز الفني للفريق

شهد الجهاز الفني إعادة هيكلة شاملة بعد تولي مشهور القيادة، حيث تم تعيين حمدي زكي في منصب المدرب المساعد، بينما تولى وائل خليفة مهمة تدريب حراس المرمى.

وقاد مشهور أول مران له صباح الخميس مع الفريق، استعدادًا للمرحلة المقبلة من منافسات الدوري الممتاز، حيث يسعى لفرض فكره الفني وإعادة الانضباط داخل صفوف اللاعبين.

موقف طلائع الجيش في الدوري وجدول مبارياته

يأتي تعيين جمعة مشهور في وقت حرج للفريق، إذ يحتل طلائع الجيش المركز التاسع عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط من 13 مباراة، ويستعد لمواجهة إنبي يوم 22 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

أرقام جمعة مشهور في ولايته السابقة

يبلغ جمعة مشهور من العمر 46 عامًا، وسبق أن تولى تدريب طلائع الجيش في مايو الماضي، وخاض مع الفريق 19 مباراة، حقق خلالها 3 انتصارات و9 تعادلات و7 هزائم.

ويأمل المدرب في أن تكون ولايته الجديدة أكثر نجاحًا، وأن يتمكن من تحسين النتائج وإعادة الثقة داخل الفريق في مشوار الدوري



