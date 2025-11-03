ناصر منسي بعد استبعاده من مباراة طلائع الجيش: حسبي الله ونعم الوكيل

وجه ناصر منسي، مهاجم نادي الزمالك، رسالة غامضة، وذلك بعد استبعاده من لقاء فريقه الأخير أمام طلائع الجيش .

وعلق ناصر منسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام : «حسبي الله ونعم الوكيل»

تغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.