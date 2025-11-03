سر عدم إجراء التبديل السادس في الزمالك بعد إصابة أحمد فتوح



كشف الإعلامي محمد طارق أضا عن سبب عدم قيام الجهاز الفني لنادي الزمالك بإجراء التبديل السادس خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش، رغم إصابة اللاعب أحمد فتوح في الرأس .

ورغم أن لوائح اتحاد الكرة تتيح هذا التبديل في حالات الاشتباه بإصابات الرأس.



وقال أضا، خلال برنامجه "الماتش" المذاع عبر قناة "صدى البلد":" أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن الجهاز الطبي اطمأن على سلامة أحمد فتوح بعد تعرضه لإصابة في الرأس، لذلك لم يتم تفعيل التبديل السادس، حتى لا يخضع اللاعب لبروتوكول خاص بإصابات الرأس والارتجاج، والذي كان سيجبره على الغياب عن المباريات لفترة تتراوح بين أسبوع إلى 10 أيام على الأقل."



وأوضح المصدر أن بروتوكول إصابات الرأس ينص على فترات راحة محددة وفقًا لدرجة الإصابة:" الارتجاج الخفيف يستدعي غياب اللاعب من 7 إلى 10 أيام، والمتوسط من 10 إلى 21 يومًا، أما في حال الارتجاج الشديد أو فقدان الوعي، فإن فترة الغياب يحددها الطبيب وغالبًا لا تقل عن 21 يومًا."



واختتم المصدر تصريحاته مشيرًا إلى أن الجهاز الطبي اتفق مع الجهاز الفني على خروج فتوح من المباراة كإجراء احترازي دون اللجوء إلى التبديل السادس، حفاظًا على جاهزية اللاعب للمباريات المقبلة.