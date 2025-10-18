قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل بيراميدز المتوقع أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي.. ماييلي يقود الهجوم
منتخب الطائرة البارالمبي يتأهل لنهائي كأس العالم ويواجه البرازيل.. اليوم
بتلاوة قرار رئيس الجمهورية.. مجلس الشيوخ يفتتح أولى جلساته بعد الانتخابات
أون سبورت تنقل مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا حصريا
فعاليات الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لمجلس الشيوخ.. بث مباشر
نواب الشيوخ الجدد يؤدون اليمين الدستورية
مع انطلاق جلسته الأولى.. أعضاء بمجلس الشيوخ يؤدون اليمين الدستورية
التصريح بدفن جثمان الطفل المجني عليه في قضية الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
مصرع وإصابة 17 شخصا | الصور الأولى لحادث وادى النطرون بالبحيرة
بدء الجلسة العامة للشيوخ برئاسة أكبر الأعضاء سنًّا النائب محمد أبو العلا
لم يستقبله أحد.. زيلينسكي يعقد مؤتمرا صحفيا خارج البيت الأبيض
مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالطريق الصحراوي بالبحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل الكونفدرالية الأفريقية.. أحمد فتوح رفقة دونجا في أحدث ظهور

فتوح ودونجا
فتوح ودونجا
باسنتي ناجي

شارك نجم الزمالك أحمد فتوح ، صورة جديدة له عبر أستوري موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد فتوح في الصورة مع نجم الزمالك نبيل عماد دونجا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره ديكيداها الصومالى في ذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة اليوم "السبت" الموافق 18 أكتوبر  في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.

دونجا الزمالك الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت 18-10-2025

انتظار 20 دقيقة بعد الأذان

هل يجب انتظار 20 دقيقة بعد الأذان لصلاة الفجر؟.. الإفتاء تحذر

محمد صلاح

محمد صلاح في خطر بسبب قرار الدوري الإنجليزي الجديد.. ماذا حدث؟

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 18-10-2025

البائع

مشاجرة عادية تتحول إلى فيديو مثير للجدل.. ماذا حدث في العياط؟

الارصاد الجوية

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

بالصور

بورش تحصل على براءة اختراع لمحرك W12 مجنون

بورش
بورش
بورش

شركة شهيرة تسجل 120 عملية استدعاء بسبب عيوب سياراتها

فورد
فورد
فورد

بعد إنتاجها رولز رويس .. شركة صينية تصنع سيارة بنتلي مقلدة بسعر أرخص

بنتلي
بنتلي
بنتلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد