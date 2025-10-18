قبل الكونفدرالية الأفريقية.. أحمد فتوح رفقة دونجا في أحدث ظهور

شارك نجم الزمالك أحمد فتوح ، صورة جديدة له عبر أستوري موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر أحمد فتوح في الصورة مع نجم الزمالك نبيل عماد دونجا.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، نظيره ديكيداها الصومالى في ذهاب الدور التمهيدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق المباراة اليوم "السبت" الموافق 18 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساء بإستاد القاهرة.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم إثيوبي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من، هاليوسوس بازيري بيليتي حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو وأشبير تافيسي بيريسو مساعدين ومانوهي ولديتساديك حكما رابعا.