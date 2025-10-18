مودي ناصر: علاء عبد العال كلمة السر في تألقي.. وكلام أحمد فتحي "وسام على صدري"

شدد مودي ناصر لاعب إنبي الحالي وإيسترن كومباني السابق، على أن تجاربه السابقة ساعدته هذا الموسم في ظهوره القوي مع إنبي، مؤكدًا أن ثقة كابتن علاء عبد العال فيه وكلماته كان كلمة السر في تألقه مع إيسترن كومباني، بعدما ساهم في 6 أهداف خلال 32 مباراة.

وتابع "ناصر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، لعبت العشر مباريات هذا الموسم وسجلت هدفين، أهمها في مرمى زد إف سي، حيث كان هدف المكسب الذي كنا نحتاجه بشدة، مضيفًا: فكرة الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف أنا من أقوم بها، على خلاف رغبة المدربين، وسجلت 10 أهداف في الدوري حتى الآن.

وأضاف لاعب إنبي الحالي: كلام كابتن أحمد فتحي عني وثقته في قدراتي يدفعاني للمزيد من التألق مع الفريق، والجوكر يطالبني دومًا في التدريبات بالتقدم وتسجيل الأهداف، وأن يكون لدينا طموح اللعب للفرق الكبيرة، والجهاز المعاون واثق فينا بشكل كبير ودائمّا يريدون منا تقديم مستويات كبيرة، وجميعهم على أعلى مستوى وقريبون من اللاعبين ويطالبوننا بالأفضل دائمًا.

وواصل لاعب إيسترن كومباني السابق: كابتن أحمد فتحي يشارك معنا في التدريبات ويلعب بنفس الطريقة التي كان يؤدي بها وهو لاعب، ولا يحب أن يخسر، وكذلك كابتن محمد حمص وكابتن أحمد عبد الظاهر.

وأنهى مودي ناصر حديثه: أيمن الشريعي رئيس النادي قريب من كل اللاعبين جدًا، هو يدعمنا بقوة، ودائمًا في ضهرنا كما يقولون، ودائم الحضور لكل مباريات الفريق.