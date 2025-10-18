قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما وراء جــ.ـريمة الطفل في الإسماعيلية.. اعترافات تكشف كل شيء
السكة الحديد تسيّر الرحلة السادسة والعشرين لنقل السودانيين إلى وطنهم.. صور
الليلة .. منة شلبي ضيفة لميس الحديدي في برنامج "الصورة"
موجة صيف جديدة.. تحذير هام من الأرصاد والحرارة تلامس الـ40
طارق العريان: نستعد لتقديم ولاد رزق4 بأبطال جدد | خاص
إحالة البلوجر علياء قمرون إلى محكمة الجنايات لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء
حقيقة وجود سوق لقرصنة المعلومات في مصر.. خبير يكشف مفاجأة
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لمتابعة الملف النووى الإيراني
تشكيل البنك الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري
التموين تتابع استقرار الأسواق وتوافر السلع بعد زيادة أسعار المنتجات البترولية
الشوط الأول .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على إيجل نوار
بمجهود رائع من هاني .. الأهلي يتقدم بهدف نيران صديقة على ايجل نوار
رياضة

مودي ناصر: علاء عبد العال كلمة السر في تألقي.. وكلام أحمد فتحي "وسام على صدري"

شدد مودي ناصر لاعب إنبي الحالي وإيسترن كومباني السابق، على أن تجاربه السابقة ساعدته هذا الموسم في ظهوره القوي مع إنبي، مؤكدًا أن ثقة كابتن علاء عبد العال فيه وكلماته كان كلمة السر في تألقه مع إيسترن كومباني، بعدما ساهم في 6 أهداف خلال 32 مباراة.

وتابع "ناصر" في تصريحات لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، لعبت العشر مباريات هذا الموسم وسجلت هدفين، أهمها في مرمى زد إف سي، حيث كان هدف المكسب الذي كنا نحتاجه بشدة، مضيفًا: فكرة الزيادة الهجومية وتسجيل الأهداف أنا من أقوم بها، على خلاف رغبة المدربين، وسجلت 10 أهداف في الدوري حتى الآن.

وأضاف لاعب إنبي الحالي: كلام كابتن أحمد فتحي عني وثقته في قدراتي يدفعاني للمزيد من التألق مع الفريق، والجوكر يطالبني دومًا في التدريبات بالتقدم وتسجيل الأهداف، وأن يكون لدينا طموح اللعب للفرق الكبيرة، والجهاز المعاون واثق فينا بشكل كبير ودائمّا يريدون منا تقديم مستويات كبيرة، وجميعهم على أعلى مستوى وقريبون من اللاعبين ويطالبوننا بالأفضل دائمًا.

وواصل لاعب إيسترن كومباني السابق: كابتن أحمد فتحي يشارك معنا في التدريبات ويلعب بنفس الطريقة التي كان يؤدي بها وهو لاعب، ولا يحب أن يخسر، وكذلك كابتن محمد حمص وكابتن أحمد عبد الظاهر.

وأنهى مودي ناصر حديثه: أيمن الشريعي رئيس النادي قريب من كل اللاعبين جدًا، هو يدعمنا بقوة، ودائمًا في ضهرنا كما يقولون، ودائم الحضور لكل مباريات الفريق.

