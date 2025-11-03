قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نجم الزمالك الأسبق: بيراميدز الأقرب للسوبر.. وعبدالرؤوف مستقبل القلعة البيضاء
تطورات حالة الطقس.. الأرصاد تكشف خريطة سقوط الأمطار وشدتها على المحافظات
الزمالك يتصدر مجموعة نارية في الكونفدرالية الإفريقية
كيف يقيم طلاب الصف الأول الثانوي "العام والبكالوريا"؟|التعليم تحسم الجدل
إعلامية شهيرة تعلن سفرها إلى ألمانيا للعلاج.. تفاصيل
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة بقضاء النبطية جنوبي لبنان
دفاع ضحايا جريمة الهرم يقدم لجهات التحقيق شهادات ميلاد الأطفال الثلاثة
أتربة ورمال وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن تفاصيل جديدة بشأن حالة الجو
صدام بين الزمالك والمصري.. نتائج قرعة مجموعات الكونفدرالية 2025- 2026
المنشآت الفندقية: مصر لا تُهدي العالم متحفًا بل حضارة تُضيء المستقبل
جدل واسع حول سيارة "بورش إسعاف" في افتتاح المتحف المصري الكبير.. والرعاية الصحية ترد
ضبط متهمين حاولوا إجبار سائحة على ركوب عربة حنطور بالإسكندرية
رياضة

يتقدم ثم يتعادل.. الزمالك يكسر القواعد أمام طلائع الجيش.. ماذا حدث؟

يسري غازي

كالعادة.. الزمالك يتقدم والمنافس يتعادل .. أربع مباريات لأبناء ميت عقبة يتقدم الفريق أمام أندية الجونة والأهلي وغزل المحلة والبنك الأهلي والمنافس يعادل النتيجة.

لكن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت في أول ظهور له نجح في كسر القواعد أمام طلائع الجيش وخرج منتصرا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الزمالك كسر القواعد

فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق خاض مباراة أمام فريق الجونة في الإسبوع الثامن وتقدم الفارس الأبيض ثم عادل المنافس النتيجة ليفقد أبناء ميت عقبة نقطتين.


في الجولة التاسعة ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تقدم نادي الزمالك علي نظيره فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بهدف حسام عبدالمجيد من ركلة جزاء ليباغت المارد الأحمر غريمه التقليدي بهدفين في الشوط الثاني وتتلقي القلعة البيضاء خسارة الثلاث نقاط.

في الإسبوع العاشر تقدم فريق الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدرب السابق علي نظيره فريق غزل المحلة ويعادل أبناء زعيم الفلاحين النتيجة ويدخل الفارس الأبيض في سلسلة نزيف النقاط.

في الجولة الثانية عشر تقدم نادي الزمالك بهدف أمام نظيره فريق البنك الأهلي ثم عادل الأخير عبر أسامة فيصل من ركلة جزاء النتيجة ليدخل الفارس الأبيض في سلسلة التعادلات.

في الجولة الثالثة عشر نجح نادي الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف المدرب المؤقت في أول ظهور له في كسر القواعد وتغلب على نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف في الدوري الممتاز.


الزمالك يهزم طلائع الجيش بثلاثية

تغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

