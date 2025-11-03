شوبير يكشف مصير ثلاثي الزمالك من المشاركة في بطولة السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مصير البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح من المشاركة في بطولة السوبر المحلي .

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية “البرازيلي خوان ألفينا بيزيرا جناح الزمالك خارج حسابات القلعة البيضاء في السوبر المحلي بسبب الإصابة حيث يحتاج إلى فترة تصل إلى 10 أيام”.

وأضاف “محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك يحتاج إلى 3 أيام فقط للعودة والمشاركة في المباريات ولذلك هو ضمن حسابات الفريق الأبيض في بطولة السوبر المحلي”.

واتم شوبير : “تأكد غياب الفلسطيني أدم كايد عن خوض السوبر المحلي بسبب الإصابة، في حين تعتبر فرص لحاق أحمد فتوح بالسوبر قائمة”.