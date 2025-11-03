أحمد صالح: عبد الرؤوف أفضل من فيريرا.. والمدرب المصري يستحق فرصته في الزمالك

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف، في أولى مبارياته، مشيرًا إلى أن المدرب المصري أثبت كفاءته مقارنة بالبلجيكي يانيك فيريرا.



وقال صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":"مبروك الفوز لنادي الزمالك، الأداء كان جيدًا، وأحمد عبد الرؤوف تعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل مميز، وتغييراته في المباراة كانت سببًا مباشرًا في تحقيق الفوز، وهو ما لم نكن نراه مع فيريرا".



وأضاف نجم الزمالك السابق:" حديث عبد الرؤوف بعد المباراة كان متزنًا، وأعتقد أنه يستحق فرصة حقيقية، فالمدرب الوطني أفضل من الأجنبي في كثير من الأحيان، بدليل ما يقدمه علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا الذي يتصدر الدوري".



وأوضح أحمد صالح أن إدارة الزمالك لن تصبر كثيرًا على عبد الرؤوف في حال تعثر الفريق في بطولة السوبر المصري، متوقعًا التعاقد مع مدير فني أجنبي حال عدم تحقيق نتائج إيجابية.

وتابع:" كان من الطبيعي أن يكمل أيمن الرمادي مهمته بعد التتويج بكأس مصر، لكن تعيين جون إدوارد مديرًا فنيًا جديدًا جعله يفضل الاستعانة بيانيك فيريرا، مما أدى لرحيل الرمادي".



واختتم صالح تصريحاته مؤكدًا:" الزمالك في الوقت الحالي لا يستطيع التعاقد مع مدرب أجنبي على أعلى مستوى بسبب الأزمة المالية، وأتوقع أن أول خسارة لعبد الرؤوف ستضعه تحت ضغط كبير وقد تُعجل برحيله".