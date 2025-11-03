قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذر.. تعذيب الحيوانات يعرضك للحبس 6 أشهر وغرامة طبقا للقانون
وفقا لٱخر تحديث.. سعر الدولار اليوم الإثنين
أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الإثنين
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد صالح: عبد الرؤوف أفضل من فيريرا.. والمدرب المصري يستحق فرصته في الزمالك

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أشاد أحمد صالح، نجم الزمالك السابق، بالمستوى الذي قدمه الفريق الأبيض تحت قيادة مدربه الجديد أحمد عبد الرؤوف، في أولى مبارياته، مشيرًا إلى أن المدرب المصري أثبت كفاءته مقارنة بالبلجيكي يانيك فيريرا.
 

وقال صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":"مبروك الفوز لنادي الزمالك، الأداء كان جيدًا، وأحمد عبد الرؤوف تعامل نفسيًا مع اللاعبين بشكل مميز، وتغييراته في المباراة كانت سببًا مباشرًا في تحقيق الفوز، وهو ما لم نكن نراه مع فيريرا".


وأضاف نجم الزمالك السابق:" حديث عبد الرؤوف بعد المباراة كان متزنًا، وأعتقد أنه يستحق فرصة حقيقية، فالمدرب الوطني أفضل من الأجنبي في كثير من الأحيان، بدليل ما يقدمه علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا الذي يتصدر الدوري".


وأوضح أحمد صالح أن إدارة الزمالك لن تصبر كثيرًا على عبد الرؤوف في حال تعثر الفريق في بطولة السوبر المصري، متوقعًا التعاقد مع مدير فني أجنبي حال عدم تحقيق نتائج إيجابية.
وتابع:" كان من الطبيعي أن يكمل أيمن الرمادي مهمته بعد التتويج بكأس مصر، لكن تعيين جون إدوارد مديرًا فنيًا جديدًا جعله يفضل الاستعانة بيانيك فيريرا، مما أدى لرحيل الرمادي".


واختتم صالح تصريحاته مؤكدًا:" الزمالك في الوقت الحالي لا يستطيع التعاقد مع مدرب أجنبي على أعلى مستوى بسبب الأزمة المالية، وأتوقع أن أول خسارة لعبد الرؤوف ستضعه تحت ضغط كبير وقد تُعجل برحيله".

الزمالك اخبار الزمالك فيريرا صفقات الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

خالد يوسف

مش شايف كارثة.. خالد يوسف يدافع عن مخرج حفل افتتاح المتحف المصري

الأرصاد الجوية

أمطار رعدية بهذه المناطق| الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. والقاهرة 27 درجة

ترشيحاتنا

نجوم الفن افتتاح المتحف المصري الكبير

شريهان ومنى زكي وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن يتألقون في افتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

الفراعنة كانوا بيلعبوا شطرنج وعرائس .. مفاجآت المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير يفتح أبوابه.. تعرف على أسعار التذاكر ومواعيد الزيارة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد