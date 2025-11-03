شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط ترتيب فرق الدوري المصري.

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"ترتيب فرق الدوري بعد تعادل الأهلي مع المصري وفوز الزمالك على طلائع الجيش".

وإليكم الترتيب:

حسم موقف 4 لاعبين من الزمالك بشأن مشاركتهم في السوبر المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف لاعبي الزمالك المصابين من المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات خلال الأيام المقبلة، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا إلى جانب الزمالك.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية عبر "أون سبورت إف إم"، إن البرازيلي خوان بيزيرا تعرض لإصابة في العضلة الخلفية ستبعده عن الملاعب لمدة تقارب 10 أيام، ما يعني غيابه رسميًا عن السوبر المصري.

وأضاف أن محمد صبحي حارس المرمى يعاني من إجهاد بسيط فقط، وسيكون جاهزًا للمشاركة في البطولة بشكل طبيعي، بينما أكد أن أحمد فتوح بحالة بدنية جيدة وسيكون متاحًا أيضًا ضمن حسابات الجهاز الفني.

واختتم شوبير تصريحاته موضحًا أن اللاعب أدم كايدا تأكد غيابه تمامًا عن البطولة بنسبة 100%.