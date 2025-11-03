مستوحى من المتحف المصري الكبير.. «التجديف» يكشف عن زيه الجديد قبل بطولة العالم

استلهم الاتحاد المصري للتجديف برئاسة اللواء شريف القماطي فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير في إضفاء لمسة على قميص المنتخب المشارك في بطولة العالم التي تقام في تركيا خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري.

وقال اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، إن تصميم القميص الجديد يعكس الهوية المصرية ويستلهم روح الحضارة الفرعونية التي تجسدها جدران المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الهدف هو دمج الرياضة بالثقافة وإبراز صورة مصر الحديثة أمام العالم.

وأضاف القماطي: «حرصنا أن يكون التصميم مزيجا بين الأصالة والمعاصرة، فالقميص يحمل رموزا من تاريخ مصر القديم بطريقة عصرية تعبر عن فخرنا بجذورنا».

ويستعد المنتخب الوطني للتجديف لخوض منافسات بطولة العالم في تركيا وسط حالة من التركيز والحماس، بعد فترة إعداد قوية شملت معسكرات لرفع جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية.

وأكد القماطي أن اللاعبين جاهزون لتقديم أداء مشرف ورفع العلم المصري في المحافل الدولية، متمنيا أن تكون البطولة خطوة جديدة في طريق تحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.