قبل القمة المرتقبة.. أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ويعد ريال مدريد أحد أصعب الفرق التي واجهها محمد صلاح خلال مسيرتي القارية، حيث تلقى أمامه العديد من الهزائم أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 و2022.

أرقام محمد صلاح ضد ريال مدريد

لعب محمد صلاح 9 مباريات ضد ريال مدريد خلال مسيرته، منها 2 بقميص روما الإيطالي و7 مباريات مع ليفربول.

حقق صلاح انتصارًا واحد أمام ريال مدريد وتعادل في لقاء وتكبد 7 هزائم.

أما على المستوى التهديفي، فسجل النجم المصري هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويوجد ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.