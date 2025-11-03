قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
قبل القمة المرتقبة.. أرقام محمد صلاح أمام ريال مدريد

محمد صلاح وفينيسيوس جونيور
يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه المصري محمد صلاح نظيره ريال مدريد، غدا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “أنفيلد”.

ويعد ريال مدريد أحد أصعب الفرق التي واجهها محمد صلاح خلال مسيرتي القارية، حيث تلقى أمامه العديد من الهزائم أبرزها نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 و2022.

أرقام محمد صلاح ضد ريال مدريد

لعب محمد صلاح 9 مباريات ضد ريال مدريد خلال مسيرته، منها 2 بقميص روما الإيطالي و7 مباريات مع ليفربول.

حقق صلاح انتصارًا واحد أمام ريال مدريد وتعادل في لقاء وتكبد 7 هزائم.

أما على المستوى التهديفي، فسجل النجم المصري هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة.

ويوجد ريال مدريد في المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، بينما يأتي ليفربول في المركز العاشر بـ6 نقاط.

محمد صلاح ليفربول ريال مدريد أرقام محمد صلاح ضد ريال مدريد مباراة ليفربول وريال مدريد

