اليوم.. بعثة الزمالك تطير إلى أبوظبي استعدادا لكأس السوبر المصري

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مساء اليوم، الاثنين، متوجهة إلى دولة الإمارات، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتُقام بطولة السوبر المصري في العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر الجاري، بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ومن المنتظر أن تُقلع طائرة الفريق في السابعة مساءً، على أن يبدأ الزمالك أولى حصصه التدريبية غدًا الثلاثاء فور الوصول إلى أبوظبي، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة.

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف قد أغلق ملف الدوري الممتاز مؤقتًا عقب مباراة طلائع الجيش الأخيرة، من أجل التركيز الكامل على البطولة المرتقبة، التي يطمح من خلالها الفريق الأبيض للتتويج بلقب جديد يضيفه إلى سجل بطولاته.