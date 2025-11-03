قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد أول إجازة رسمية مقبلة للقطاعين العام والخاص والمدارس
دفع ثمن رحيل الفدائي .. تعليق مثير لبركات بعد تعادل الأهلي والمصري
تحذير عاجل من أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات..واستمرار السحب على عدة مناطق
الجهاز الفني للأهلي يصطحب جميع اللاعبين إلى الإمارات
الطقس اليوم | سحب رعدية تغطي هذه المحافظات.. انتظروا أمطارا
عملية جراحية.. شوبير يكشف تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاتة
هولندا تعلن إعادة قطعة أثرية إلى مصر.. وهذه عقوبة تهريب الآثار
عناصر من حماس يدخلون منطقة "الخط الأصفر" بحثا عن جثث رهائن إسرائيليين
محمد صلاح يواصل مطاردة رقم تييري هنري في الدوري الإنجليزي الممتاز| تفاصيل
وفاة مدير مدرسة عقب طابور الصباح في الأقصر
رئيس الوزراء يلتقي نظيره القطري بالعاصمة "الدوحة"لبحث ملفات التعاون المشتركة
رياضة

الإعلان عن حكام مباريات الثلاثاء في الجولة 13 من الدوري المصري

مباريات الجولة ال١٣
إسراء أشرف

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات يوم الثلاثاء، في ختام الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتُقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الغد، حيث يلتقي وادي دجلة مع حرس الحدود في الخامسة مساءً على ملعب السلام، بينما تُقام في الثامنة مباراتان؛ الأولى تجمع المقاولون العرب مع سموحة على ملعب عثمان أحمد عثمان، والثانية بين زد والبنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت تعيينات الحكام على النحو التالي:

وادي دجلة × حرس الحدود

حكم الساحة: سيد منير

المساعدان: محمد عاطف الزناري – أحمد كمال

الحكم الرابع: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

مساعد الفيديو: أحمد حامد فهيم

زد × البنك الأهلي

حكم الساحة: محمد العتباني

المساعدان: علي علاء طلبة – محمد أبو رحاب

الحكم الرابع: أحمد ناجي

حكم الفيديو: أحمد جابر

مساعد الفيديو: أحمد جمال شاهين

المقاولون العرب × سموحة

حكم الساحة: هيثم عثمان

المساعدان: إسلام أبو العطا – أحمد زيدان

الحكم الرابع: محمود رشدي

حكم الفيديو: محمد ناصر عباس

مساعد الفيديو: مصطفى مدحت

