الإعلان عن حكام مباريات الثلاثاء في الجولة 13 من الدوري المصري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة أوسكار رويز، أسماء الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة مباريات يوم الثلاثاء، في ختام الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتُقام ثلاث مباريات ضمن منافسات الغد، حيث يلتقي وادي دجلة مع حرس الحدود في الخامسة مساءً على ملعب السلام، بينما تُقام في الثامنة مباراتان؛ الأولى تجمع المقاولون العرب مع سموحة على ملعب عثمان أحمد عثمان، والثانية بين زد والبنك الأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وجاءت تعيينات الحكام على النحو التالي:

وادي دجلة × حرس الحدود

حكم الساحة: سيد منير

المساعدان: محمد عاطف الزناري – أحمد كمال

الحكم الرابع: محمد إبراهيم الدسوقي

حكم الفيديو: عمرو الشناوي

مساعد الفيديو: أحمد حامد فهيم

زد × البنك الأهلي

حكم الساحة: محمد العتباني

المساعدان: علي علاء طلبة – محمد أبو رحاب

الحكم الرابع: أحمد ناجي

حكم الفيديو: أحمد جابر

مساعد الفيديو: أحمد جمال شاهين

المقاولون العرب × سموحة

حكم الساحة: هيثم عثمان

المساعدان: إسلام أبو العطا – أحمد زيدان

الحكم الرابع: محمود رشدي

حكم الفيديو: محمد ناصر عباس

مساعد الفيديو: مصطفى مدحت