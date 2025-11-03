محمد النني بعد افتتاح المتحف الكبير: فخور ببلدي مصر

أعرب محمد النني، لاعب الجزيرة الاماراتي، عن فخره بافتتاح المتحف المصري الكبير.

وكتب النني عبر حسابه على انستجرام: “والله فخور ببلدي مصر إحساس عظيم والواحد قاعد بيتفرج على حضارة بلده اللي العالم كله منبهر بيها الحمد لله على حضارتنا وتاريخنا وثقافتنا”.

وشارك في الحفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب نخبة من قادة الدول العربية والأجنبية، وكبار المسئولين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بالثقافة والتراث، في حدث عكس المكانة العالمية لمصر ودورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني.

ويُعد المتحف المصري الكبير، الواقع بجوار أهرامات الجيزة، أكبر متحف أثري في العالم مخصص لحضارة واحدة، حيث يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تجسد تاريخ مصر عبر العصور، من بينها المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تُعرض لأول مرة كاملة في مكان واحد.