تقال على أي حد.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن السوبر المصري

وجه الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة للجمهور بشأن الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "مخبيش عليكم أنا خايف اوي على منافسين الزمالك من اللي هيحصل فيهم في السوبر المصري بالإمارات، احنا جامدين اوي وتقال على اي حد".

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.