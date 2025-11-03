قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخارجية: نرفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي
انقلاب ميكروباص وإصابة 6 من ركابه بطريق إسكندرية الصحراوى
7 سنن مهجورة حرص عليها رسول الله عند نزول المطر.. هل تعرفها؟
الخارجية: قلقون إزاء تردي الأوضاع الإنسانية في الفاشر
صادرات الصناعات الكيماوية تتخطى 6.8 مليار دولار بنمو 10% خلال 9 أشهر من 2025
مدبولي: مصر تنفذ مشروعًا قوميًا للصوامع لزيادة السعة التخزينية للقمح في 17 محافظة
زلزال أفغانستان يتسبب في أضرار جسيمة بمسجد مزار شريف الأزرق.. فيديو
رئيس الوزراء: الصراعات تحرم الشعوب من حقوقها الأساسية.. ومجاعة غزة أبرز شاهد
مصابون في قصف بمسيرة إسرائيلية وتكثيف لإطلاق النار قبالة سواحل غزة
إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالزقازيق
رئيس الوزراء: مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مهلة نزع سلاح حزب الله تقترب.. تصاعد القلق في إسرائيل ولبنان
رياضة

تقال على أي حد.. عمرو الدردير يثير الجدل بشأن السوبر المصري

عمرو الدردير
عمرو الدردير
سارة عبد الله

وجه الإعلامي والناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة للجمهور بشأن الزمالك في بطولة السوبر المصري.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "مخبيش عليكم أنا خايف اوي على منافسين الزمالك من اللي هيحصل فيهم في السوبر المصري بالإمارات، احنا جامدين اوي وتقال على اي حد".

وتغلب فريق الزمالك علي نظيره فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أحرز ثلاثية الزمالك في شباك طلائع الجيش ناصر ماهر هدفين والمهاجم الفلسطيني عدي الدباغ هدف فيما سجل محمد عاطف هدف الطلائع الوحيد.

وبذلك الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلي 22 نقطة واحتل المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

فيما تجمد رصيد فريق طلائع الجيش بعد الخسارة أمام الزمالك عند عشر نقاط ويحتل المركز الثامن عشر في ترتيب جدول الدوري الممتاز.

عمرو الدردير السوبر المصري الزمالك

