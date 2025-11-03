خارج نطاق الخدمة.. رضا عبد العال ينتقد أداء زيزو بالأهلي

علق رضا عبد العال، نجم الكرة المصرية السابق، على تعادل النادي الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.

وقال رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي قدم آداءً جيدًا أمام المصري وكاد أن يسجل في شوطي المباراة، لكن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للفريق أخطأ في عدم إخراج أحمد سيد زيزو في الشوط الثاني رغم أنه كان خارج الخدمة”.

وتابع: “ركلة الجزاء التي احتسبها حكم المباراة أمين عمر لصالح الأهلي، أهدرها زيزو بغرابة، رغم أنها أهم ما يميزه طوال مسيرته مع الزمالك”.

وأضاف: “حسام حسن أخطأ في توجيهه لأحمد سيد زيزو بالانتقال إلى الأهلي، وذلك خلال تواجده في إحدى حلقات برامج المقالب الشهيرة في شهر رمضان الماضي، فلا يجوز لمدرب المنتخب أن يوجه لاعب بالرحيل عن ناديه والانتقال إلى النادي المنافس”.