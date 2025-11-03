قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 20 أشخاص وإصابة 320 آخرين في زلزال بأفغانستان
أمطار على الإسكندرية مع استمرار حركة الملاحة بالميناء
جوجل تتفوق على آبل.. أندرويد يحظر 10 مليارات محاولة احتيال شهريا
تجديد البطاقة الشخصية للمصريين بالخارج.. الخطوات والمستندات المطلوبة
شاهد.. عقد المقابلات الشخصية لمعلمي التربية الرياضية المرشحين للعمل في مدارس STEM
دعاء المطر للرزق والبركة مستجاب.. ردده الآن أبواب السماء مفتوحة
بسبب سرعة الرياح.. إلغاء رحلات البالون الطائر بالأقصر
نورهان تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: راجل خاين وعلاقاته كتير
أخبار التوك شو| أحمد موسى يدعو لتدريس اللغة المصرية القديمة بالمدارس.. ويوسف القعيد: نجيب محفوظ له تلاميذ كثر وتجربته لا تتكرر
فرصة لتفاعل طلاب المدارس مع تاريخنا|اتحاد أمهات مصر يشيد بإطلاق منصة رحلة
حكم الزواج من حفيدة الزوجة المتوفاة المدخول بها.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الغندور يوجه رسالة لجماهير الكرة المصرية

خالد الغندور
خالد الغندور
سارة عبد الله

وجه الإعلامي خالد الغندور، رسالة لجماهير الكرة المصرية في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور في منشور: "أتمني أن تسود الروح الرياضية بين الجماهير في النهاية دي منافسة بين ٤ فرق سيفوز فريق واحد فقط  والأهم هي صورة مصر الجميلة، الزمالك و الأهلي الديربي الأعظم والأهم في الوطن العربي من أكثر من ١٠٠ سنة،  وبيراميدز وسيراميكا أندية قوية وإضافة للكرة المصرية".

من جانب آخر، أكد الإعلامي خالد الغندور، أن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز يتواجد في القرار الوزاري الخاص ببعثة منتخب مصر التي ستتواجد في الإمارات لخوض الدورة الودية هناك خلال شهر نوفمبر الجاري.

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، الشناوي بنسبة كبيرة سيتواجد في معسكر المنتخب، ومباراة بيراميدز أمام الزمالك في السوبر المصري يوم الخميس المقبل ستحسم قرار حسام حسن النهائي بشأن ضم اللاعب.

واختتم، ارتياح داخل جهاز المنتخب بعد تطور مستوى أحمد فتوح مع الزمالك وتألق ناصر ماهر، وحسام حسن يراقب الثنائي لحسم الموقف النهائي من التواجد في المنتخب الفترة المقبلة.

خالد الغندور الأهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

يفعات تومر يروشالمي

بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة

خوان بيزيرا

تفاصيل إصابة خوان بيزيرا نجم الزمالك

صورة من اللقاء

موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم

زامير

فضيحة تهز جيش الاحتلال.. زامير يتحرك لتعيين مدعٍ عام جديد

الكونفدرالية

كاف يعلن تصنيف الفرق المشاركة في دور المجموعات للكونفيدرالية 2025-2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد