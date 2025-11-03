قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: المخزون الحالي من الأسلحة النووية يكفي لتفجير الكوكب 150 مرة
تراجع الدينار.. أسعار العملات العربية اليوم الإثنين
أفغانستان.. زلزال شمال البلاد يودي بحياة 7 أشخاص ويصيب 150
حسام حسن يتواصل مع ليفربول والسيتي لإنهاء أزمة صلاح ومرموش
ترامب: ضغطت على نتنياهو وسأجبر حماس على نزع سلاحها
ترامب: لا أنفي شن عمليات برية في فنزويلا.. وأيام مادورو معدودة
بعد التسريبات.. إسرائيل تعتقل المدعية العسكرية العامة ورئيس النيابة
منة جلال: الحالة الصحية لأحمد الحلواني سيئة ويحتاج للدعاء
أسعار الحديد اليوم الإثنين 3-11-2025 محليا وعالميا
الرئيس الكولومبي: أخشى من اغتيالي بعد العقوبات الأمريكية
صدام مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول والمنتخب بسبب محمد صلاح ومرموش
5 أعمال بعد الفجر تمحي الذنوب وتفتح لك أبواب الرزق.. لا تفوت ثوابها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة بيراميدز تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء الاثنين، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يخوض الفريق منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وسط طموحات كبيرة لتحقيق أول ألقابه في هذه النسخة المميزة من البطولة.

تدريب أخير قبل السفر

يؤدي بيراميدز تدريبه الختامي صباح الاثنين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو المران الأخير للفريق قبل شد الرحال إلى الإمارات.

وخلال الحصة التدريبية، يسعى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى وضع اللمسات النهائية على الجوانب الفنية والخططية، بجانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية، بعد سلسلة من المباريات المحلية المتتالية.

إعلان القائمة المشاركة

ومن المنتظر أن يعلن يورتشيتش قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس السوبر عقب نهاية المران مباشرة، حيث سيختار العناصر الأجهز والأكثر جاهزية لخوض المباريات الحاسمة، في ظل سعي النادي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجله.

مواجهة نارية أمام الزمالك

ويستهل بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام نادي الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، والمقرر إقامتها مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بمواجهة مثيرة بين الفريقين، نظرًا للتنافس الكبير بينهما على الصعيد المحلي خلال المواسم الأخيرة.

هدف بيراميدز: اللقب الأول

يدخل بيراميدز البطولة بعزيمة قوية ورغبة واضحة في التتويج بأول لقب كبير في تاريخه، خاصة بعد الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي يسعى من خلالها لتأكيد مكانته بين كبار الكرة المصرية والعربية.


 

بيراميدز اخبار الرياضة السوبر المصرى الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحف المصري الكبير

رسميا.. صدى البلد يكشف حقيقة انتفاع اليابان بالمتحف الكبير لمدة 10 سنوات

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه الكبير .. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

الأرصاد

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال 48 ساعة

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

جدول نوات الإسكندرية 2026.. تعرف على موعد النوة القادمة وأشدها تأثيرًا

ترامب

ترامب: القوات الأمريكية تنتشر على الأرض في نيجيريا وسنوجه ضربات جوية

حالة الطقس

الأقمار الصناعية: أمطار تضرب بعض المحافظات ليلا وتستمر غدا| تفاصيل

المدعية العسكرية الإسرائيلية السابقة

تضارب الأنباء حول وفاتها .. العثور على المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد الاختفاء المفاجئ

الأرصاد الجوية

أمطار رعدية بهذه المناطق| الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا.. والقاهرة 27 درجة

ترشيحاتنا

شيكابالا

شيكابالا يتغنى بلاعب الزمالك: بقي واحد مختلف

بيراميدز

بعثة بيراميدز تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري

أحمد الشناوي

أحمد الشناوي يتواجد بمعسكر منتخب مصر وحسام حسن يراقب ثنائي الزمالك

بالصور

بالصور.. تكريم حنان مطاوع وأشرف عبدالباقى وهالة صدقي في مهرجان vs-film

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ايمان عبد اللطيف

أمطار وبرودة .. تحذير من طقس الـ48 ساعة القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد