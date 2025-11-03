بعثة بيراميدز تغادر إلى الإمارات استعدادًا للسوبر المصري

تغادر بعثة فريق نادي بيراميدز العاصمة المصرية القاهرة في تمام الساعة الخامسة مساء الاثنين، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يخوض الفريق منافسات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، وسط طموحات كبيرة لتحقيق أول ألقابه في هذه النسخة المميزة من البطولة.

تدريب أخير قبل السفر

يؤدي بيراميدز تدريبه الختامي صباح الاثنين على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، وهو المران الأخير للفريق قبل شد الرحال إلى الإمارات.

وخلال الحصة التدريبية، يسعى الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى وضع اللمسات النهائية على الجوانب الفنية والخططية، بجانب الاطمئنان على جاهزية اللاعبين من الناحية البدنية، بعد سلسلة من المباريات المحلية المتتالية.

إعلان القائمة المشاركة

ومن المنتظر أن يعلن يورتشيتش قائمة اللاعبين الذين سيخوضون منافسات كأس السوبر عقب نهاية المران مباشرة، حيث سيختار العناصر الأجهز والأكثر جاهزية لخوض المباريات الحاسمة، في ظل سعي النادي لتحقيق إنجاز تاريخي جديد يضاف إلى سجله.

مواجهة نارية أمام الزمالك

ويستهل بيراميدز مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام نادي الزمالك في نصف نهائي السوبر المصري للأبطال، والمقرر إقامتها مساء الخميس 6 نوفمبر الجاري، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط توقعات بمواجهة مثيرة بين الفريقين، نظرًا للتنافس الكبير بينهما على الصعيد المحلي خلال المواسم الأخيرة.

هدف بيراميدز: اللقب الأول

يدخل بيراميدز البطولة بعزيمة قوية ورغبة واضحة في التتويج بأول لقب كبير في تاريخه، خاصة بعد الصفقات المميزة التي أبرمها الفريق خلال الفترة الماضية، والتي يسعى من خلالها لتأكيد مكانته بين كبار الكرة المصرية والعربية.



