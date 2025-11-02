تشكيل بيراميدز في مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري.

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في الخامسة من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي -

كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين -

- محمود زلاكة - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - بلاتي توريه

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - طارق علاء - علي جبر - عبد الرحمن مجدي - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - أحمد توفيق - محمود دونجا - فيستون ماييلي